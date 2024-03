Πολιτισμός

Άγιον Όρος: Επιστρέφει σπάνιος σταυρός – κειμήλιο

Η μέχρι τώρα γνωστή διαδρομή του σπάνιου κειμηλίου που «βρήκε» τον δρόμο του για την αθωνική πολιτεία.

-

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ένα σπάνιο κειμήλιο επιστρέφει στο Άγιον Όρος. Επιτραπέζιος σταυρός που χρονολογείται τον 19ο αιώνα αγοράστηκε σε δημοπρασία στην Ισπανία και ο νέος ιδιοκτήτης του, επιθυμεί να τον επιστρέψει στην αθωνική πολιτεία.

Έλληνας επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Μπαχρέιν είναι ο νέος ιδιοκτήτης, που ανακάλυψε στη δημοπρασία το σπάνιο κειμήλιο.

Πρόκειται για επιτραπέζιο ελληνικό ασημένιο, ξυλόγλυπτο σταυρό του 1860, πού βρισκόταν στο Άγιον Όρος, αν και η ιστορία του αποτελεί ένα μυστήριο ακόμη και για τους αγιορείτες μοναχούς.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη αν έχει κλαπή από κάποιο μοναστήρι ή κελί ή αν κάποιος μοναχός τον δώρισε σε κάποιον και πώς τελικά κατέληξε στην ισπανική δημοπρασία.

Όταν ο σταυρός επιστρέψει στην αθωνική πολιτεία θα γίνει έρευνα για να αποκαλυφθεί η ιστορία του. Μέχρι να γίνει γνωστό, σε ποια μονή ανήκει θα τοποθετηθεί στο πρωτάτο στις Καρυές εκεί όπου βρίσκεται ο αρχαιότερος σωζόμενος ναός του Αγίου Όρους.

