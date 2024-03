Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα - Αθήνα: Γέμισε κόσμο και χαρταετούς ο Λόφος του Φιλοπάππου (εικόνες)

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων υποδεχόταν το κοινό από τις 11 το πρωί, ενώ για τη συνέχεια έχει προγραμματιστεί μουσική εκδήλωση

Γέμισε από κόσμο και χαρταετούς ο Λόφος του Φιλοπάππου, όπου παραδοσιακά οι Αθηναίοι περνάνε την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας. Κι αν ο αέρας είναι ασθενής και δεν βοηθά πολύ στο πέταγμα του χαρταετού, η λιακάδα είναι υπέροχη και οι Αθηναίοι την απόλαυσαν.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων υποδεχόταν το κοινό από τις 11 το πρωί, ενώ για τη συνέχεια έχει προγραμματιστεί μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα «Χάρισμα» και τον Ισίδωρο Πάτερο.



Στο Λόφο του Φιλοπάππου βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συζήτησε με τον κόσμο και ευχήθηκε σε όλους Καλή Σαρακοστή.

Άλλοι πάλι Αθηναίοι προτίμησαν να εκδράμουν εκτός λεκανοπεδίου, σε παραλιακά μέρη, αλλά και σε ορεινά.

Οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής έχουν προγραμματίσει δράσεις γι' αυτή την ημέρα, με μουσική, χορό, κρασί και σαρακοστιανά εδέσματα, όμως και οι ταβέρνες γέμισαν από κόσμο, ιδιαίτερα οι παραλιακές, που λόγω της ημέρας και των θαλασσινών έχουν την... τιμητική τους.

