ΑΠΘ - Πυρηνικός αντιδραστήρας: Άγνωστοι “τρύπησαν” με αλυσοπρίονο το περίβλημα του;

Τι αναφέρει δημοσίευμα για κουκουλοφόρους καταληψίες του ΑΠΘ. Τι απαντά ο Πρύτανης του ΑΠΘ. Τι λένε συνδικαλιστές αστυνομικοί.

Απόπειρα επίθεσης με αλυσοπρίονο στον υπόγειο χώρο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας, φαίνεται να σημειώθηκε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα από κουκουλοφόρους καταληψίες του ΑΠΘ σύμφωνα με την εφημερίδα ''Τα Νεα''. Με κίνδυνο έκλυσης ποσότητας ραδιενέργειας από ράβδους ουρανίου ή από ειδική συσκευή νετρονίων.

Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν οι κουκουλοφόροι να έχουν σπάσει το εξωτερικό περίβλημα της προστασίας του πυρηνικού αντιδραστήρα.

Πρόκειται για μια «εφιαλτική» επιχείρηση σε έναν από τους πιο ευαίσθητους και επικίνδυνους χώρους εντός και εκτός του πανεπιστημίου, που έχει σκορπίσει μεγάλη ανησυχία σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Πάντως, το πρωί της Τρίτης ο Πρύτανης του ΑΠΘ διέψευσε οποιαδήποτε επαφή αγνώστων με τον χώρο όπου βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας, κάνοντας λόγο για παραβίαση μιας πόρτας που όμως οδηγεί σε άλλον χώρο και όχι σε εκείνον όπου βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε ανακοίνωσή του αναφέρουν «Στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ λειτουργεί μικρής κλίμακας πυρηνική διάταξη, η οποία χρησιμοποιείται καθαρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν τίθεται θέμα διαρροής ραδιενεργού υλικού, ούτε ανάφλεξης, διότι δεν μπορεί να φτάσει ποτέ λόγω φύσης σε κατάσταση κρισιμότητας.

Υπόκειται σε όλους τους απαραίτητους ρυθμιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, με ετήσιους επιτόπιους ελέγχους για την πληρότητα των προδιαγραφών λειτουργίας και χρήσης.

Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και φυλάσσεται σε χώρο ο οποίος έχει θωρακισμένη πόρτα και υπάρχει συναγερμός. Ουδέποτε παραβιάστηκε ή επιχειρήθηκε να παραβιαστεί ο χώρος όπου φυλάσσεται η διάταξη αυτή».

Από την πλευρά του ωστόσο, εκπρόσωπος των αστυνομικών επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς το δημοσιεύμα.

H πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και καθηγήτρια του στον τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του ΑΠΘ, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, μιλώντας στο GRTimes είπε ότι «στον χώρο όπου φυλάσσεται η πειραματική διάταξη δεν υπήρξε καμία απολύτως παραβίαση. Ως εκ τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα διαρροής, ανάφλεξης ή έκρηξης και φυσικά επικινδυνότητας για κανέναν φοιτητή ή πολίτη».

Προσέθεσε ότι ο χώρος όπου φυλάσσεται η διάταξη, η οποία είναι φοιτητική και χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, «ουδέποτε παραβιάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια και για να φτάσεις εκεί υπάρχουν πολλές δικλίδες ασφαλείας. Υπάρχουν διπλές πόρτες υπάρχουν χώροι καλά φυλασσόμενοι χώροι που δεν παραβιάζονται εύκολα και που φυσικά ουδέποτε παραβιάστηκαν. Ας ηρεμήσουμε λίγο για να μην γράφονται και πράγματα που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».





Για τους 49 συλληφθέντες αναβλήθηκε η δίκη και μάλιστα, μετά την αναβολή της δίκης, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Συγκεκριμένα, η δίκη που είχε προγραμματιστεί για τη Δεύτερα 18 Μαρτίου, στο Αυτόφωρο, αναβλήθηκε λόγω απουσίας μαρτύρων και το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για τις 29 Μαρτίου, αίροντας (αυτοδικαίως) την κράτηση και των 49 κατηγορουμένων (ηλικίας 19 έως 30 ετών και μεταξύ αυτών 30 άνδρες και 19 γυναίκες).

