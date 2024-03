Βρετανία: Τσακώθηκαν και τον πέταξε... από γέφυρα! (βίντεο)

Πώς χαρακτήρισαν οι αστυνομικοί το περιστατικό με τον άτυχο μοτοσικλετιστή. Ποια ποινή επιβλήθηκε από το δικαστήριο στον οξύθυμο οδηγό.

Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών επέβαλε δικαστήριο στη Βρετανία στον 34χρονο Νικές Μίστρι για το ατύχημα που προκάλεσε τον Νοέμβριο του 2022 όταν έριξε από γέφυρα έναν 40χρονο μοτοσικλετιστή σε μια πράξη την οποία αστυνομικοί χαρακτήρισαν «ακραία» έκφραση οργής σε οδήγηση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2022 όταν ο Μίστρι είχε μια μη λεκτική διαμάχη με έναν μοτοσικλετιστή που εκτυλίχθηκε με τους δύο να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και τελικά τον 34χρονο να εγκλωβίζει τον αναβάτη στη μπαριέρα γέφυρας πριν τελικά να τον ρίξει από αυτήν.

