“Το Πρωινό” - Κασσελάκης για Στρατό: Να αλλάξει όνομα η “Καλλιόπη”, να λέγεται “Κούλης” (βίντεο)

Τι είπε στον Γιώργο Λιάγκα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λίγα λεπτά πριν περάσει την πύλη του στρατοπέδου για να “παρουσιαστεί” στον Στρατό. Τι αποκάλυψε για τις Ευρωεκλογές και την Τσαπανίδου. Ποιο δώρο του έκανε ο παρουσιαστής.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μεταδόθηκε την Τρίτη η τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, λίγα λεπτά πριν μπει στο στρατόπεδο του Πυροβολικού στην Θήβα για να «παρουσιαστεί» στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Λίγα λεπτά πριν περάσει την πύλη του στρατοπέδου, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για την πολιτική, τις ευρωεκλογές, τον Τάιλερ και την «Καλλιόπη» στον Στρατό.

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα για τις Ευρωεκλογές, είπε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος, ανέφερε ότι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκείνοι που θα επιλέξουν οι εκλογείς του κόμματος και έπλεξε το εγκώμιο της Πόπης Τσαπανίδου, λέγοντας πως στήριξε το κόμμα σε μια δύσκολη περίοδο.

Εξήγησε ότι ο σύζυγος του δεν ήταν μαζί του την ημέρα της κατάταξης του στον Στρατό, καθώς είχε αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να συναντήσει την οικογένεια του, που έχει να δει πολύ καιρό και αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα σύντομα και θα είναι «παρών» στην ορκωμοσία του Στέφανου Κασσελάκη στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πυροβολικού, στην Θήβα.

Συζητώντας με τον Γιώργο Λιάγκα μεταξύ σοβαρού και αστείου για το εάν έχει ήδη κανονίσει που και πως θα μείνει στο στρατόπεδο και πως θα περάσει τις ημέρες του στον Στρατό, λέγοντας ότι θα είχε πρόβλημα όχι αν του αναθέσουν υπηρεσίες πχ. θαλαμοφύλακα, αλλά εάν τον ξεχωρίσουν και δεν του αναθέσουν υπηρεσίες, όπως σε όλους τους άλλους.

Αίσθηση πάντως και σχόλια προκάλεσε μια αποστροφή του Στέφανου Κασσελάκη για την περιβόητη «Καλλιόπη», την τουαλέτα στην καθομιλουμένη του Στρατού. Ερωτηθείς αν δεχθεί ως «αγγαρεία» να καθαρίσει την «Καλλιόπη», ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ότι «υπάρχει και ένα σεξιστικό θέμα εδώ. Πρέπει να αλλάξει όνομα η «Καλλιόπη» Να λέγεται «Καλλιόπος» ή «Κούλης» ξέρω ‘γω», όνομα που χρησιμοποιείται μειωτικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Γιώργος Λιάγκας του χάρισε και ένα μικρό τσαντάκι με χρήσιμα είδη «πρώτης ανάγκης» για κάθε νεοσύλλεκτο, το οποίο ο Στέφανος Κασσελάκης δέχθηκε ευχαρίστως και πήρε μαζί του μπαίνοντας στο στρατόπεδο.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, μετά από την προβολή της συνέντευξης, σύμφωνα με πληροφορίες του για τις πρώτες ημέρες του Στέφανου Κασσελάκη στον Στρατό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «μένει σε θάλαμο με άλλους 15 νεοσύλλεκτους, ηλικίας όλοι τους άνω των 25 ετών, έχει ήδη κάνει υπηρεσία θαλαμοφύλακα και για τις ώρες εκτός εκπαίδευσης, του έχει διατεθεί ένα γραφείο αξιωματικού, στο οποίο φιλοξενείται προκειμένου να μπορεί με ασφάλεια να ενημερώνεται για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το αξίωμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

