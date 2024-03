Πολιτική

Θήβα - Κασσελάκης: Παρουσιάστηκε στον Στρατό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (εικόνες)

Την πύλη του Στρατοπέδου της Θήβας πέρασε στις 16:00 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία του.

Γύρω στις 16:00 της Παρασκευής, πέρασε την πύλη του στρατοπέδου της Θήβας και παρουσιάστηκε στον Στρατό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης

Στην πλατεία της Θήβας γύρω στις 14:00 τον υποδέχθηκε η βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Πούλου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης πήγε σε κατάστημα οπτικών για να αγοράσει φακούς επαφής και αμέσως μετά σε φαρμακείο για να πάρει πράγματα που θα χρειαστεί μέσα στο στρατόπεδο.

Στην κεντρική πλατεία της Θήβας τον υποδέχθηκαν κάτοικοι της περιοχής και εκπρόσωποι συλλόγων του προσέφεραν δώρα

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Αντιγόνη Θάνου, στην Θήβα βρέθηκε και ο πατέρας του Στέφανου Κασσελάκη που συνόδευσε τον γιό του μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου, όπου θα υπηρετήσει την σύντομη θητεία του.

Ο κ.Κασσελάκης έκανε μια σύντομη ομιλία στην κεντρική πλατεία της Θήβας. «Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου ως ένας απόδημος που έχει επιστρέψει να προσφέρει στον τόπο του. Εδώ στην Θήβα έζησε και η μητέρα μου ένα μικρό χρονικό διάστημα» και πρόσθεσε για τα αγροτικά: «Έχουμε ανακοινώσει μέτρα για τα αγροτικά που είναι αυτονόητα για εμάς. Να υπάρχει μια ρύθμιση για την αγροτική γη σε μια περίοδο που η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα μαίνεται. Υπάρχει μια γεωπονική σχολή εδώ επίσης που πρέπει να ενισχυθεί».

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα υπηρετήσει ως απόδημος την στρατιωτική του θητεία, περίπου για δύο εβδομάδες, καθώς αναμένεται να απολυθεί μεταξύ 30 Μαρτίου και 5 Απριλίου.

Μάλιστα, ώρες αφότου πέρασε την πύλη του στρατοπέδου, στον λογαριασμό του στο INSTAGRAM, έγινε ανάρτηση με μήνυμα του Στέφανου Κασσελάκη για την στρατιωτική θητεία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Kasselakis (@skasselakis)





Το πρωί ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για όλους και για όλα στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασόπουλου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αμέσως μετά έκανε ένα «πέρασμα» από την εκπομπή «Το Πρωινό» ξαφνιάζοντας και τρολάροντας τον Γιώργο Λιάγκα:

