Μαρινάκης για Κυμπουρόπουλο: Είναι χυδαίο αυτό που του κάνουν

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχεται ο κ.Κυμπουρόπουλος τις οποίες καταδικάζει.

μετά τη Μαρία Καρυστιανού, τη Δευτέρα. Κάτω από την ανάρτησή του με την πολύ σύντομη ομιλία του στο X (πρώην Twitter) έχει δεχθεί εκατοντάδες σχόλια που κατακρίνουν την τοποθέτησή του. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος έλαβε τον λόγο κατά την ειδική συνεδρίαση της επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου,τη Δευτέρα. Κάτω από την ανάρτησή του με την πολύ σύντομη ομιλία του στο X (πρώην Twitter) έχει δεχθεί εκατοντάδες σχόλια που κατακρίνουν την τοποθέτησή του.

Πριν λίγο, ολοκληρώθηκε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την αναφορά του "Συλλόγου Τέμπη 2023".



Ευχαριστούμε την κυρία Καρυστιανού και τον κύριο Ασλανίδη για την αναφορά και την παρουσία τους εδώ.



Εκ προοιμίου, στέκομαι με απεριόριστο σεβασμό απέναντι στον… — S. Kympouropoulos (@Kympouropoulos) March 18, 2024

Την «χυδαία, ρατσιστική και απάνθρωπη» επίθεση που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης σε ανάρτησή του τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν οι συντάκτες των «αποτρόπαιων σχολίων» να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και «δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμώρητοι». «Από χθες ο ευρωβουλευτής της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στέλιος Κυμπουρόπουλος - Stelios Kympouropoulos δέχεται συντονισμένα μια χυδαία, απάνθρωπη και ρατσιστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανώνυμα, κυρίως, προφίλ επιτίθενται στον ευρωβουλευτή, επειδή "τόλμησε" να τοποθετηθεί δημοσίως με νηφαλιότητα», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινακης και κατέληξε: «Οι συντάκτες αυτών των αποτρόπαιων σχολίων δεν είναι δυνατόν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους και να μένουν ατιμώρητοι». Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος έλαβε τον λόγο κατά την ειδική συνεδρίαση της επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, μετά τη Μαρία Καρυστιανού, τη Δευτέρα. Κάτω από την ανάρτησή του με την πολύ σύντομη ομιλία του στο X (πρώην Twitter) έχει δεχθεί εκατοντάδες σχόλια που κατακρίνουν την τοποθέτησή του.