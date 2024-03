Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Καμία ανοχή στην κερδοσκοπία - Διαγραφή φοιτητών που παρανομούν στα ΑΕΙ

Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η μάχη με την ακρίβεια, είπε ο Πρωθυπουργός προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι τόνισε για τις πρυτανικές Αρχές.

«Το πρόβλημα της ακρίβειας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Οι παρεμβάσεις μας δείχνουν κάποια πρώτα αποτελέσματα και έχουν οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλά προϊόντα, όπως το βρεφικό γάλα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ότι δεν θα δεχτούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας σε ένα ζήτημα που απασχολεί την πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών. Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε την αγορά» τόνισε μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην Υγεία, σημειώνοντας πως γίνονται παρεμβάσεις στον τομέα αυτό, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους.

«Κάνουμε παρεμβάσεις στα κτήρια, ώστε να μπορούμε να πούμε πως βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο ΕΣΥ» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, συμπληρώνοντας πως εξίσου σημαντικό είναι να αναδεικνύουμε απέναντι στις φωνές του λαϊκισμού τη θετική πλευρά της Ευρώπης και το πόσο ωφελημένη είναι χώρα μας από τους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά σε θέματα Ασφάλειας στα πανεπιστήμια, λέγοντας πως υπήρξαν επιχειρήσεις της αστυνομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Οι παράνομες πράξεις δεν θα γίνουν αποδεκτές» είπε, συμπληρώνοντας πως είναι εστίες γνώσης και δεν πρέπει να βρίσκουν εκεί καταφύγιο κάποιοι εντός και εκτός πανεπιστημίων.

«Τα πανεπιστήμια είναι εστίες γνώσης και δεν πρέπει κάποιοι να προσπαθούν να τα μετατρέψουν σε χώρους στείρων συγκρούσεων» είπε χαρακτηριστικά.

Χρειαζόμαστε και τη συνεργασία των πρυτανικών αρχών που πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που προχωρούν σε έκνομες πράξεις στα πανεπιστήμια. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν θα υπήρχε η ανοχή που επιδεικνύεται ορισμένες φορές για τέτοιου είδους φαινόμενα, είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη Θεσσαλία λέγοντας ότι είχε τις προηγούμενες ημέρες αναλυτική συζήτηση με αγρότες και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι καταδεικνύεται η ανάγκη να στρέψουμε στρατηγικά το βλέμμα μας στην Θεσσαλία. «Στεκόμαστε κοντά στους αγρότες, ικανοποιούμε τα αιτήματα που θεωρούμε δίκαια» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης αναφέροντας ενδεικτικά την ψήφιση του νόμου για την μείωση των τιμών του ρεύματος, αλλά και τις συζητήσεις για το αγροτικό πετρέλαιο. «Σε μια εποχή που τα ζητήματα του πρωτογενούς πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την στήριξη ελληνικού πρωτογενούς τομέα» συμπλήρωσε.

