Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τρίτης και η... αλλαγή αιώνα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η πρωτοχρονιά αστρολογικά είναι τώρα που μπαίνει ο Ήλιος στον Κριό», είπε την Τρίτη η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «δεν είναι απλώς η πρωτοχρονιά, είναι ο νέος αιώνας που ήρθε γιατί ο Πλούτωνας μπήκε στον Υδροχόο, πολλά πράγματα θα αλλάξουν σιγά - σιγά και θα αλλάξει και η διάθεση μας».

«Ουσιαστικά είναι μια καλή περίοδος, αν και στις 25 Μαρτίου έχουμε μια έκλειψη και πρέπει να προσέχουμε», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

