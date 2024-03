Κόσμος

Φιντάν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ πρέπει να εξεταστούν με νέο πνεύμα

Τι είπε για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τα S-400 και τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.

Οι κυρώσεις CAATSA των ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας πρέπει να εξεταστούν με νέο πνεύμα, με νέα προοπτική, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν εκτιμώντας ότι έχουν αρχίσει να ανθίζουν διαφορετικές αντιλήψεις για αυτό το θέμα. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες είδε ότι υπάρχει ατμόσφαιρα και πρόθεση συνεργασίας από την αμερικανική πλευρά, όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε συνέντευξή του στο CNNT Turk, ο Χακάν Φιντάν είπε για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις ότι πριν το θέμα της ένταξης της Σουηδίας υπήρχαν ήδη προβληματικά θέματα μεταξύ των δύο χωρών. «Φυσικά, υπήρχε μια κάποια ψυχολογική ένταση που δημιουργήθηκε από αυτά τα θέματα μεταξύ μας και υπήρχε και διπλωματική ένταση. Αλλά και οι τομείς συνεργασίας μας συνεχίστηκαν. Τα ζητήματα της Σουηδίας και των F-16 προετοίμασαν ένα έδαφος για να πούμε ‘ας μιλήσουμε ξανά για τα θέματά μας, τέτοια ένταση δεν λειτουργεί, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας από εδώ και πέρα’. Κάτι που και οι δύο πλευρές είχαν ανάγκη μετά από ένα ορισμένο σημείο. Κατά την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες είδα ότι υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα και πρόθεση από την αμερικανική πλευρά. Φυσικά, από πλευράς μας το θέμα είναι πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι σε αυτή την πλατφόρμα σύμφωνα με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Διαφορετικά, οι σχέσεις με τις υπερδυνάμεις έχουν μια ορισμένη φύση», ανέφερε ο Χακάν Φιντάν.

Για τις κυρώσεις CAATSA εναντίον της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι υπάρχει κάτι που ονομάζεται ‘σημείο των καιρών’ και νομίζω ότι η κατάσταση με την Τουρκία σχετικά με το CAATSA είναι ότι έχει χαθεί το στοιχείο αυτό που λέγεται ‘σημείο των καιρών’. Η Τουρκία και οι ΗΠΑ πρέπει να ενωθούν και να θυμηθούν τις δυνατότητές τους, τι μπορούν να επιτύχουν όταν γίνουν σύμμαχοι και λάβουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων, ιδίως στο πλαίσιο του αμοιβαίου ενδιαφέροντος και σεβασμού. Η Τουρκία το έκανε πράγματι αυτό με υπευθυνότητα με τη Σουηδία. Οι κυρώσεις CAATSA πρέπει να εξεταστούν με νέο πνεύμα, με νέα προοπτική. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει να ανθίζουν διαφορετικές, ας πούμε, αντιλήψεις για αυτό το θέμα».

Για το ζήτημα των S-400 και αν θα μπορούσε να λειτουργήσει τώρα όπως στην περίπτωση της Ινδίας, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι «αυτό είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να αφεθεί στους ειδικούς. Θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα από τη σκοπιά του πολιτικού στρατηγικού πλαισίου. Η Τουρκία έχει τις δικές της εθνικές ικανότητες και σοβαρά βήματα προς την ανάπτυξη στον τομέα της αεροπορίας και του διαστήματος». |Τώρα, το θέμα του αν θα επιστρέψουμε στο πρόγραμμα F-35 ή όχι, αν το αγοράσουμε ή όχι, ή θα προχωρήσουμε με τα χρήματα: Η γνωμοδότηση που θα ετοιμάσουν οι ειδικοί μας, ιδιαίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η τελική έγκριση που θα δοθεί από τον Πρόεδρό μας και η στρατηγική που θα παρουσιάσουμε είναι όλα ένα σύνολο. Αυτά αλλάζουν καθημερινά ανάλογα με τα συμφέροντα του κράτους. Θα δούμε τι θα κάνει η δική μας εθνική και εγχώρια αμυντική βιομηχανία και πόσο καιρό και σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Όλα αυτά είναι θέμα υπολογισμού».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «το σημαντικό είναι ότι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιβάλλουν κυρώσεις ο ένας στον άλλο, αποκλείοντας ο ένας τον άλλον σε ορισμένα ζητήματα. Ενώ έχετε συγκεντρωθεί γύρω από ένα σύμφωνο ασφαλείας, αντιθέτως βρίσκεστε σε μια δίνη σχέσεων που θεσμοθετεί τη δυσπιστία. Αυτή η δίνη σχέσεων είναι επίσης μια συνεχής δίνη σχέσεων. Ενώ μου επιβάλλετε ορισμένες κυρώσεις, μιλάτε εδώ κι εκεί στην Ευρώπη ότι διεξάγω επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας στη Συρία. Αυτά βέβαια αρχίζουν να αναδεικνύονται μετά από λίγο ως πρώιμοι δείκτες περισσότερων γεωστρατηγικών ρήξεων. Είμαστε ένα σοβαρό κράτος, ένα θεσμοθετημένο κράτος. Ξέρουμε πότε να κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις στον εαυτό μας και πότε να αναζητήσουμε ορισμένες ερωτήσεις. Γι' αυτό τους το μεταφέρουμε. Για μένα δεν είναι θέμα πότε και πώς θα επιστρέψω σε ποιο πρόγραμμα, οι ειδικοί μας θα το κάνουν αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι σύμμαχοι δεν έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές αποκλεισμού μεταξύ τους».

Ερωτηθείς εάν βλέπει διαφορά στη νέα περίοδο μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε: «Ελπίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει. Προσπαθούμε με τον κατάλληλο τρόπο να εξηγήσουμε τις προσπάθειές μας να μην αποκλειόμαστε σε αυτό το θέμα, προστατεύοντας τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Την ίδια συμπεριφορά περιμένουμε και από την άλλη πλευρά».

