Πειραιάς: Φωτιά σε κτήριο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Συναγερμός έχει ξεσπάσει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυλή κτηρίου, επί της οδού Κιμώλου στον Πειραιά.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πυρκαγιά σε αύλειο χώρο κτηρίου επί της οδού Κιμώλου στον Πειραιά. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 19, 2024

