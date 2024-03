Παράξενα

Βόλος: Χαρταετός άφησε γειτονιές χωρίς ρεύμα και ίντερνετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόκληρες περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα, λόγω χαρταετού που…ξεχάστηκε στα καλώδια.

-

Χωρίς ρεύμα έμειναν για αρκετές ώρες νοικοκυριά σε Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση, με τους κατοίκους να μένουν ανάστατοι.

Παράλληλα σε πολλές επιχειρήσεις του Βόλου προέκυψαν προβλήματα με τη συνδεσιμότητα στο Internet.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη διακοπή ρεύματος προκάλεσε ξεχασμένος χαρταετός στον σταθμό του Αλιβερίου, ο οποίος προκάλεσε βλάβες στα καλώδια.

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί, έπειτα από προσπάθειες των συνεργείων.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ - “Πυρηνικό ριφιφί”: Εισαγγελική έρευνα μετά από δημοσίευμα

“Κόκκινα δάνεια”: Μείωση της ονομαστικής τους αξίας

Κύκλωμα πορνείας ανηλίκων: Πώς ξετιλύχθηκε το “κουβάρι”