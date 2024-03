Κοινωνία

Κολωνός - Αδερφή 12χρονης: Βιάζεται ένα μωρό από τόσα άτομα και το τέρας υποστηρίζει ότι ήταν ερωτευμένος

Ξεσπά η αδερφή της 12χρονης από τον Κολωνό για την πρόταση της Εισαγγελέως. Τι αναφέρει για την αδερφή της.

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 19 Μαρτίου, η δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρόνης από τον Κολωνό.

Αύριο αναμένεται να αγορεύσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 55χρονου βασικού κατηγορούμενου και την Πέμπτη αναμένονται οι αγορεύσεις των συνηγόρων της μητέρας.

Ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στις δικαστικές αίθουσες, η μεγαλύτερη αδερφή της 12χρονης ξέσπασε μιλώντας στο Mega, λέγοντας πως έχει μέσα της στεναχώρια, οργή και θυμό καθώς πίστεψε στη Δικαιοσύνη: «Η μαμά μου παραμένει στη φυλακή, όχι με στοιχεία, αλλά με θεωρίες συνωμοσίας. Σκέτη απογοήτευση. Σου βιάζεται η αδελφούλα σου, ένα μωρό, από τόσα άτομα. Και το τέρας υποστηρίζει πως ήταν ερωτευμένος και συνευρέθηκε μαζί της τέσσερις φορές, λες και είναι φυσιολογικό.

Η εισαγγελέας πρότεινε να αθωωθεί για τον βιασμό, ενώ η αδερφή μου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον βιασμό της. Ότι την απείλησε. Ότι της έδειξε τα όπλα που είχε. Αλλά όχι. Δεν είναι βιαστής… είναι "ερωτευμένος". Μιλάμε για έρωτα. Με 43 χρόνια διαφορά ηλικίας! Μήπως κυρία εισαγγελέας είναι ο καλός Σαμαρείτης της πορνείας που την βοηθούσε να βρει καλούς πελάτες στη γειτονιά;».

«Μιλάμε για συναίνεση όταν την κατέβαζε στο υπόγειο και ασελγούσε στο κορμάκι της παρά τις φωνές και την προσπάθειά της να ξεφύγει; Όταν της έβαλε το όπλο στον κρόταφο και την απείλησε ότι εάν μιλήσει θα σκοτώσει πρώτα την οικογένειά της και ύστερα εκείνη; Η μητέρα μας είναι αθώα. Όταν έχεις πέντε παιδιά, ναι, συμβαίνει. Μπορεί να χάσεις τον έλεγχο. Άνθρωπος είσαι. Αυτό δε σημαίνει ότι πουλάς το σπλάχνο σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη μητέρα μας από εμάς. Θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη στη μικρή μου γιατί αποτύχαμε σαν χώρα, σαν Δικαιοσύνη. Συγγνώμη μικρή μου που "τρως" το ένα χαστούκι μετά το άλλο. Που άνοιξες την ψυχή σου για να πουν ότι από αφέλεια βγήκες στην πορνεία».

