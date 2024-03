Life

Κέιτ Μίντλετον: “Φουντώνουν” τα σενάρια συνομωσίας (βίντεο)

Αμφιβολίες προκάλεσε το βίντεο που δημοσιεύτηκε. Η αποστροφή του πρίγκιπα Γουίλιαμς σε εμφάνισή του, που άφησε...κενά.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε ότι η σύζυγός του Κέιτ «έπρεπε να είναι εδώ», κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη βόρεια Αγγλία σήμερα, μία ημέρα αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας τα πρώτα πλάνα της συζύγου του Κέιτ, μετά την επέμβαση πριν από δύο μήνες, στα οποία η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση.

Η 42χρονη Κέιτ βρέθηκε στο επίκεντρο εικασιών, φημών και περίεργων θεωριών συνομωσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φήμες που πρωταγωνιστούν στα πρωτοσέλιδα και εξάπτουν το ενδιαφέρον του κόσμου, κατά τη διάρκεια της απουσίας της από τις βασιλικές υποχρεώσεις, αφότου υποβλήθηκε σε μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα για μια μη καρκινική αλλά αδιευκρίνιστη αιτία τον Ιανουάριο.

Χθες, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Sun στον ιστότοπό της διακρίνεται η χαμογελαστή πριγκίπισσα της Ουαλίας να περπατάει και να κρατάει τσάντες με ψώνια, ενώ βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της Ουίλιαμ, του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, σε ένα κατάστημα με αγροτικά προϊόντα στο Ουίνδσορ, κοντά στην κατοικία τους.

Το βίντεο, που τράβηξε ένας πολίτης το Σάββατο, είναι το πρώτο με την Κέιτ μετά την ημέρα των Χριστουγέννων. Το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν αρνήθηκε πως τα πλάνα είναι αυθεντικά, όμως απέφυγε να σχολιάσει το θέμα, καθώς θεωρείται πως αφορά ιδιωτικές στιγμές των μελών της βασιλικής οικογένειας.

«Εάν αυτό το βίντεο της Κάθριν, όπου κατά κάποιο τρόπο περπατάει ζωηρά κρατώντας μια τσάντα με ψώνια, δεν βάλει τέλος σε αυτές τις ανεξέλεγκτες και αβάσιμες εικασίες, τότε δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς θα το πετύχαινε αυτό», δήλωσε η Κέιτι Νίκολ, συγγραφέας, ειδική για τη βασιλική οικογένεια και ανταποκρίτρια του περιοδικού Vanity Fair.

Από τη νοσηλεία της τον Ιανουάριο, το γραφείο της Κέιτ επιμένει να ακολουθεί την επίσημη γραμμή ότι η πριγκίπισσα αναρρώνει καλά και ότι θα παράσχει μονάχα σημαντικές ενημερώσεις, συμβαδίζοντας με τη βασική βασιλική φόρμουλα του «μην παραπονιέσαι ποτέ, μην εξηγείς ποτέ».

«Αφήστε τους ήσυχους»

Η Κέιτ, όπως ελέχθη, δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της παρά μόνο μετά το Καθολικό Πάσχα, το οποίο γιορτάζεται στις 31 Μαρτίου.

Εντούτοις, αυτό οδήγησε σε ένα όργιο διαδικτυακών φημών και η συγγνώμη της Κέιτ αυτόν τον μήνα, επειδή επεξεργάστηκε μια φωτογραφία που τράβηξε ο Ουίλιαμ με εκείνη και τα τρία παιδιά τους με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας το μόνο που έκανε ήταν να επιτείνει το μυστήριο.

«Νομίζω ότι ο κόσμος απλά πρέπει να αποδεχθεί ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτές οι άγριες θεωρίες συνωμοσίας και… οι ανεύθυνες υποθέσεις και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλά τροφοδοτούν μια ρητορική που είναι μια ψευδής ρητορική», είπε η Νίκολ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σήμερα, ο Ουίλιαμ επισκέφθηκε το Σέφιλντ στη βόρεια Αγγλία για να παρουσιάσει μια νέα επένδυση στο πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας του.

Χαλαρός, αστειεύτηκε και γέλασε μαζί με το προσωπικό και τους εθελοντές και λίγο μετά αναφέρθηκε στην Κέιτ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης και της πρώτης παιδικής ηλικίας, ένα από τα βασικά προγράμματα της συζύγου του.

«Τολμάμε και μπαίνουμε στα χωράφια της συζύγου μου», δήλωσε. «Έπρεπε να κάθεται εδώ για να το ακούσει αυτό», πρόσθεσε, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στις συνεχείς φημολογίες σχετικά με την Κέιτ.

Η ασθένεια της Κέιτ συμπίπτει χρονικά με τις θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο βασιλιάς Κάρολος για μια αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου, κάτι που σήμανε ότι κι εκείνος αναγκάστηκε να ακυρώσει δημόσιες υποχρεώσεις του.

Τα κουτσομπολιά για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έλαβαν τέτοια έκταση που οι βρετανικές πρεσβείες στην Ουκρανία και τη Μόσχα ανήρτησαν δηλώσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ χθες προκειμένου να διευκρινίσουν ότι οι κατασκευασμένες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο βασιλιάς πέθανε ήταν πράγματι ψευδείς.

Ο Κάρολος σε γενικές γραμμές διατηρεί ένα πιο ορατό προφίλ, καθώς συνεχίζει να ασκεί ορισμένα επίσημα καθήκοντα, ενώ υποβάλλεται σε θεραπείες και ο φακός τον κατέγραψε σήμερα το πρωί σε συνάντηση με βετεράνους από τον Πόλεμο της Κορέας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Κι ενώ το διαδίκτυο κατακλύζεται από φήμες, έξω από το παλάτι, περαστικοί λένε πως πρέπει να επιτραπεί στην Κέιτ και τον Κάρολο να αναρρώσουν με ηρεμία.

«Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει απλά να τους αφήσει να συνεχίσουν τη ζωή τους», δήλωσε η 61χρονη Τζούντι Μπράντλεϊ. «Είναι ωραίο που τη βλέπουμε, χαίρομαι που είναι καλά στην υγεία της, ελπίζω ότι όλα είναι καλά, όμως πιστεύω… απλά αφήστε τους ήσυχους».

