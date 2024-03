Κοινωνία

Πειραιάς: Τροχαίο με σοβαρά τραυματία 22χρονο

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο νεαρός. Πως συνέβη το τροχαίο, με την “τρελή πορεία” του αυτοκινήτου.

Τροχαίο ατύχημα με έναν 22χρονο να έχει τραυματιστεί σοβαρά σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Μικράς Ασίας.

Το αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από την Λεωφόρο Ποσειδώνος προς την οδό Κόνωνος, εξετράπη της πορείας του, έπεσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη.

Τον 22χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

