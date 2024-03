Κοινωνία

Πειραιάς: “Νοσηλεύτρια” έκλεψε ασθενείς και χτύπησε υγειονομικούς

Πώς η γυναίκα κατάφερε να εξαπατήσει ασθενείς και εργαζομένους. Ποιες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Στην σύλληψη 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται για ληστεία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πειραιά. Η γυναίκα κατηγορείται για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, απάτη με υπολογιστή και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα η 43χρονη που υποδυόταν την νοσοκόμα εισήλθε το πρωί της Κυριακής σε νοσοκομείο, όπου προέβη σε κλοπή κινητών τηλεφώνων, χρηματικού ποσού και τραπεζικής κάρτας από νοσηλευόμενους και συνοδούς της. Η 43χρονη πραγματοποίησε αγορές με την τραπεζική κάρτα που είχε αφαιρέσει.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει: «Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 17-3-2024 εντός νοσηλευτικού ιδρύματος του Πειραιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 43χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, απάτη με υπολογιστή και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, η 43χρονη εισήλθε πρωινές ώρες της 17-3-2024 σε νοσοκομείο όπου προσποιούμενη την αποκλειστική νοσοκόμα, προέβη σε κλοπή κινητών τηλεφώνων, χρηματικού ποσού και τραπεζικής κάρτας από νοσηλευόμενους και συνοδούς τους.

Επιπρόσθετα, η 43χρονη πραγματοποίησε αγορές με την τραπεζική κάρτα που είχε αφαιρέσει.

Οι πράξεις της έγιναν αντιληπτές από το ιατρικό προσωπικό και συνοδούς και κατά την προσπάθεια τους να την ακινητοποιήσουν, η κατηγορούμενη άσκησε σωματική βία σε βάρος νοσηλεύτριας και θυρωρού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της νοσηλεύτριας.

Άμεσα προστρέξαντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την 43χρονη και την οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Κατά την άφιξη τους στο ανωτέρω Αστυνομικό Τμήμα, η 43χρονη επιτέθηκε στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Από την έρευνα στην κατοχή της ανευρέθησαν τα αφαιρεθέντα τα οποία αποδόθηκαν στους κατόχους τους και -30- φαρμακευτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη συνταγή.

Η συλληφθείσα, με τη σε βάρος της δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

