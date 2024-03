Κοινωνία

Ζωγράφου - Αμπελόκηποι: Μπαράζ ληστειών τα ξημερώματα

Πώς έγιναν οι ληστείες στις κοντινές περιοχές και τι εξετάζεται από τις Αρχές.

Απείλησε με μαχαίρι τον υπάλληλο και έκλεψε χρήματα. Η ληστεία έγινε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Ζωγράφου στην οδό Ιλισίων ένας άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε σε μίνι μάρκετ.. Η ληστεία έγινε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.