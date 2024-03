Κοινωνία

Φωτιά στην Νέα Ιωνία: Εγκλωβισμός ενοίκου σε μπαλκόνι

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσεβστικής με υδροφόρα οχήματα και βραχιονοφόρο που έσπευσε στην περιοχή.

Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε η ενημέρωση για φωτιά σε διαμέρισμα, στην Νέα Ιωνία, το πρωί της Τετάρτης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επί της οδού Αλεξάνδρου Παναγούλη, στην Νέα Ιωνία.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ακόμη, έσπευσε ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς ένοικος του διαμερίσματος έχει βγει στο μπαλκόνι, για να σωθεί από την φωτιά στο διαμέρισμα και καλούσε σε βόηθεια.

Τελικώς, χάρη και στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το φλεγόμενο διαμέρισμα, χωρίς να υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

