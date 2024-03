Τεχνολογία - Επιστήμη

Κωνσταντινούπολη: Σεισμός στον Μαρμαρά

Αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, όπου βοούν οι φήμες και οι δηλώσεις από σεισμολόγους για επικείμενο μεγάλο σεισμό, έγινε η δόνηση στον Μαρμαρά.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στα ανοιχτά της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το εστιακό βάθος του σεισμού, που καταγράφηκε στις 09.21 και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες, ιδιαίτερα στη Γιάλοβα και την Κωνσταντινούπολη, μετρήθηκε στα 9,71 χιλιόμετρα από το Ίδρυμα Έκτακτων Αναγκών και Φυσικών Καταστροφών AFAD.

Ο νομάρχης Γιάλοβας Καγιά δήλωσε μέσω social media ότι «Στον σεισμό των 3,5 Ρίχτερ με επίκεντρο τη θάλασσα του Μαρμαρά, η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων συνεχίζουν τις εργασίες. Δεν υπάρχει αρνητική κατάσταση αυτή τη στιγμή».

