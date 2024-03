Τοπικά Νέα

Κυλλήνη: Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος

Το σκάφος είχε προορισμό την Κεφαλονιά και έσπευσε ξαφνικά για βοήθεια.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Λιμεναρχείο για ακυβέρνητο σκάφος ανοιχτά του λιμανιού της Κυλλήνης.

Πρόκειται για αλιευτικό σκάφος, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο από μηχανική βλάβη, ενώ άμεσα ενημερώθηκε το πλοίο το οποίο είχε ξεκινήσει από το λιμάνι με προορισμό την Κεφαλονιά και έσπευσε για βοήθεια. Παράλληλα κινητοποιήθηκε και σκάφος του Λιμενικού.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news ο καπετάνιος του πλοίου κινήθηκε προς το αλιευτικό, χωρίς τελικά να χρειαστεί η συνδρομή του, καθώς το πρόβλημα στο ψαράδικο αποκαταστάθηκε.

