“The 2Night Show” - Χάρης Σταμάτης: Ο viral μελισσοκόμος του TikTok εξηγεί γιατί οι μέλισσες έχουν beef με τις σφήκες (βίντεο)

Ο Χάρης Σταμάτης μέσω της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου μας σύστησε τον θαυμαστό κόσμο των μελισσών

Στο “The 2Night Show” της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Χάρη Σταμάτη, που είναι γνωστός στα social media ως «Ορεινή Μέλισσα».

Ο μελισσοκόμος από την Μεσοκώμη Ευρυτανίας αποκάλυψε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τον κόσμο των μελισσών.

«Είμαι μελισσοκόμος και παράλληλα ασχολούμαι με τα social media» είπε ο Χάρης Σταμάτης, λέγοντας ότι από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία.

«Όταν σε τσιμπήσει μια μέλισσα μπορεί εσύ να πανικοβληθείς και να μην ξέρεις να το διαχειριστείς, ένας μελισσοκόμος ξέρει τι πρέπει να κάνεις. Σε κάθε κυψέλη υπάρχει μια βασίλισσα ξεχωρίζει γιατί είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος σχεδόν τριπλάσια από την κανονική. Στην κορυφή είναι οι εργάτριες, αυτές κάνουν κουμάντο, αυτές μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση. Αν η βασίλισσα δεν κάνει καλά τη δουλειά της δημιουργούν μια καινούργια και η καινούργια θα θανατώσει την παλαιότερη. Αν μια εργάτρια την “δει” εξουσία, οι ίδιες οι μέλισσες αναλαμβάνουν να προστατέψουν τη βασίλισσα και θα τη σκοτώσουν», είπε μεταξύ άλλων, ο μελισσοκόμος.

Ακόμη, ο Χάρης Σταμάτης εξήγησε ότι οι μέλισσες έχουν beef με τις σφήκες, λέγοντας ότι «Οι σφήκες, τα μυρμήγκια και οι μέλισσες πριν εκατομμύρια χρόνια ήταν στην ίδια οικογένεια. Ήταν κάτι ίδιο και διαχωρίστηκε. Στην κατηγορία σφήκας υπάρχουν πολλά είδη. Εμείς ξέρουμε μια κίτρινη που έρχεται στο τραπέζι. Αυτές θεωρούνται από τους μεγαλύτερους εχθρούς της μέλισσας, έχουν beef μεταξύ τους. Οι σφήκες μπαίνουν να κλέψουν μέλι και μέσα στη μανία τους παρασύρονται και μπαίνουν μέσα στο σμήνος. Οι μέλισσες προσπαθούν να τις τσακώσουν για να έρθουν οι άλλες και να την κάψουν».

