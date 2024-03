Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον: Σκάνδαλο με την απόπειρα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος φαίνεται πως ήθελε να έχει πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο της Κέιτ Μίντλετον. Ένα νέο σκάνδαλο που έρχεται να ''φουντώσει'' το κλίμα με την έντονη φημολογία γύρω από την κατάσταση τηε υγείας της.

-

Υπάλληλος του νοσοκομείου που νοσηλευόταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας, τον Ιανουάριο όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, προσπάθησε να δει τον απόρρητο ιατρικό της φάκελο. Αυτό αποκαλύπτει η εφημερίδα Daily Mail όπως μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης.

Πρόκειται για ένα νέο σκάνδαλο το οποίο δίνει τροφή στο κλίμα που καλλιεργείται εδώ και μήνες για την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το νοσοκομείο London Clinic, όπου η Κέιτ Μίντλεντον υποβλήθηκε σε εγχείρηση ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υψηλόβαθμα στελέχη του νοσοκομείου από την πρώτη στιγμή επικοινώνησαν με το παλάτι για να το ενημερώσουν αλλά και να απολογηθούν, με τα ανάκτορα να απαντούν πως αυτό είναι ζήτημα που αφορά το νοσοκομείο.

Πάντως η πληροφορία έχει επιβεβαιωθεί και από το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών που διαχειρίζεται θέματα προσωπικών δεδομένων. Γεγονός που δημιουργεί μια τεράστια ανασφάλεια στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο εν λόγω νοσοκομείο το οποίο είναι γνωστό για την περίθαλψη μελών της βασιλικής οικογένειας αλλά και διασημοτήτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Νέα Ιωνία: Εγκλωβισμός ενοίκου σε μπαλκόνι

Πάτρα: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του

Πορνεία ανηλίκων: Τα ερωτικά ραντεβού και η πληρωμή με… τατουάζ και ναρκωτικά (βίντεο)