Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και η... Αφροδίτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

«Το γεγονός ότι περνάει ο Ήλιος στον Κριό σημαίνει ότι θα έχουμε δύναμη, ζωντάνια, ερωτική διάθεση, θα θέλουμε να βγούμε να χαρούμε, να διασκεδάσουμε γενικά όσο ο Ήλιος είναι στον Κριό, βέβαια επειδή αύριο - μεθαύριο η Αφροδίτη αγγίζει τον Κρόνο, από τώρα, ή παίρνουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις, ή μπορεί να ακούσουμε και όχι τόσο ευχάριστα θέματα για ανθρώπους, ηθοποιούς, γενικά λαμπερά πρόσωπα», είπε την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος προσέθεσε πάντως ότι «αύριο - μεθαύριο γενικά δεν είναι πολύ ωραία μέρα για να συζητήσετε τα συναισθηματικά σας, άρα σήμερα είναι μία πολύ καλύτερη γιατί η Σελήνη είναι στον Λέοντα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

