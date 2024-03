Οικονομία

MyAADE app: Nέα εφαρμογή - Τι προσφέρει στον φορολογούμενο

Στον ''αέρα'' είναι πλέον η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους. Ποιες οι δυνατότητες που παρέχει στους φορολογούμενους.

Σε λειτουργία και έτοιμη για «κατέβασμα» είναι η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους, το MyAADE app, το οποίο έχει ως στόχο να «λύσει» τα χέρια σε ό,τι αφορά σε πληρωμές υποχρεώσεων, έλεγχο οφειλών, παρέχοντας υπηρεσίες φορολογικού ημερολογίου και «ξυπνητηριού».

Η παρουσίαση της εφαρμογή MyAADE app για τους φορολογούμενους, πραγματοποιήθηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, με την παρουσία της ηγεσίας των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Τετάρτη (20.3.204).

Οι φορολογούμενοι θα έχουν πλέον την δυνατότητα να πληρώνουν εύκολα και γρήγορα με Iris ή με κάρτα, να αποθηκεύουν φορολογικά έγγραφα στο ψηφιακό τους πορτοφόλι, να διαχειρίζονται ραντεβού και να δέχονται ειδοποιήσεις για προθεσμίες πληρωμών.

Ο κ. Πιτσιλής δεν απέκλεισε αργότερα να προστεθούν και περαιτέρω υπηρεσίες. Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι εξασφαλισμένη μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον πληρωμών της ΔΙΑΣ. Προς το παρόν είναι διαθέσιμη σε iOS ενώ στις αμέσως επόμενες ώρες θα είναι διαθέσιμη και σε Android.

