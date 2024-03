Πολιτική

“Αρένα”: Ο Νίκος Δένδιας για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναδρομή στην Επανάσταση του 1821 και τα νέα αποκτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, οι προκλήσεις, οι απειλές και η γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

-

H «ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται κάθε δεύτερη Κυριακή στις 24:00, κρατώντας πάντα την ερευνητική της ταυτότητα και παρουσιάζοντας τις άγνωστες διαστάσεις γεγονότων της επικαιρότητας.

Από την Επανάσταση του 1821 στην αμυντική θωράκιση της σημερινής Ελλάδας.

Από τους ήρωες της Εθνικής Παλιγγενεσίας στους συγχρόνους υπερασπιστές της πατρίδας.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 24:00 στην «ΑΡΕΝΑ» και την Μαρία Αναστασοπούλου μιλά ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τα νέα αποκτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, τις προκλήσεις και τις απειλές, καθώς και για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει αποκλειστικές εικόνες από την εκπαίδευση και τις καθημερινές ασκήσεις της ομάδας ειδικού πολέμου.

Η «ΑΡΕΝΑ» επισκέπτεται, ακόμη, την 114ΠΜ στην Τανάγρα, όπου βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, και συμμετέχει σε ασκήσεις με τους πιλότους.

Επιπλέον, η εκπομπή παρουσιάζει ένα οδοιπορικό στον Μοριά, στη Μονή της Αγίας Λάβρας, όπου φυλάσσεται και το λάβαρο της Επανάστασης, στο σπίτι του Κολοκοτρώνη και στο Κρυφό Σχολειό στη Δημητσάνα, αλλά και στις Σπέτσες και το σπίτι της Μπουμπουλίνας.

«ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου, την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 24:00.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου