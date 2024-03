Πολιτική

Τέμπη - Κουτσούμπας: Συνολική προσπάθεια συγκάλυψης

«Η κυβέρνηση είναι απολύτως υπόλογη απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων και στην κοινωνία» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Για «συγκάλυψη» και «υπονόμευση» των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής κατηγόρησε την κυβέρνηση ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του πορίσματος της Επιτροπής για τα Τέμπη.

«Όταν ως ΚΚΕ καταθέταμε την πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών δεν είχαμε καμιά αυταπάτη σχετικά με τα όρια που αυτή αντικειμενικά θα είχε. Γνωρίζαμε άλλωστε τι είχε συμβεί σε παρόμοιες διαδικασίες στο παρελθόν παρά τα μεγάλα λόγια που ακούγονται πάντα στην αρχή για άπλετο φως. Γνωρίζαμε ποιος είναι συσχετισμούς στη Βουλή και το απαράδεκτο γεγονός ότι η απόλυτη πλειοψηφία που κερδίζει το πρώτο κόμμα με το μπόνους των εδρών που κερδίζει το πρώτο κόμμα μεταφέρεται και στις Εξεταστικές και στις Προανακριτικές» ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας ανοίγοντας την ομιλία του.

Όπως σημείωσε, «τα όρια αυτά φάνηκαν με την συνολική προσπάθεια συγκάλυψης με τη μη κλήτευση ουσιαστικών μαρτύρων, με την προκλητική συμπεριφορά του προέδρου της Εξεταστικής και με το βίαιο κλείσιμο εργασιών της με ευθύνη της πλειοψηφίας πριν ακόμη έρθει η δικογραφία από τη Δικαιοσύνη και πριν εξεταστούν πτυχές όπως η αιτία της έκρηξης και το μπάζωμα του χώρου που οδήγηση στην καταστροφή σημαντικών στοιχείων».

«Η κυβέρνηση είναι απολύτως υπόλογη απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων και στην κοινωνία» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση βγαίνει από την Εξεταστική Επιτροπή βαριά εκτεθειμένη, τόσο από τις προσπάθειές της να υπονομεύσει τις εργασίες της όσο και από την κατάθεση του πρώην υπ. Μεταφορών και άλλων μαρτύρων».

