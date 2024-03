Πολιτισμός

Ο Ποπάι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ο πιο διάσημος ναύτης των καρτούν, ο άνθρωπος που έμαθε στα παιδιά να τρώνε σπανάκι, επιστρέφει, στη μεγάλη οθόνη...με σάρκα και οστά.

Ο Ποπάι (Popeye) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Ο εμβληματικός καλόκαρδος ναύτης που πρωτοεμφανίστηκε σε κόμικς στα τέλη της δεκαετίας του ΄20, θα είναι το θέμα μιας νέας ταινίας ζωντανής δράσης από την Chernin Entertainment και την King Features.

Όπως αναφέρει το Variety, η πολλά υποσχόμενη και με μεγάλο προϋπολογισμό παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί άλλες πληροφορίες.

Το σενάριο υπογράφει ο Μάικλ Καλέο (Michael Caleo), ενώ πρόκειται για την πρώτη live-action επανεμφάνιση του χαρακτήρα μετά την ταινία «Popeye» του 1980, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Ουίλιαμς (Robin Willians).

H ταινία της Paramount Pictures με προϋπολογισμό $20 εκατ., ήταν υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρόμπερτ Όλτμαν (Robert Altman) και κατέγραψε έσοδα $60 εκατ. παγκοσμίως.

Ο εμβληματικός ναύτης που του αρέσει να καπνίζει πίπα και να τρώει σπανάκι αποκτώντας υπερφυσικές δυνάμεις, γιορτάζει φέτος τα 95 του χρόνια, αφού αποτυπώθηκε για πρώτη φορά στο κόμικ του 1929 «Thimble Theater», δια χειρός Έλζι Κρ. Σίγκαρ (Elzie Crisler Segar).

