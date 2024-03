Πολιτική

Βουλή - Τέμπη: Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Μαρκόπουλο

Βολές της Ζωή Κωνσταντοπούλου στον πρόεδρο της Επιτροπής για τα Τέμπη.

«Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την παρουσία στη Βουλή του Δημήτρη Μαρκόπουλου που διατέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντώντας στις προσωπικές αναφορές στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πόρισμα.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ ότι επιλέχθηκε για να επιτελέσει το «διόλου ευγενές έργο της συγκάλυψης» και να «αποσοβήσει κάθε στοιχείο που ενοχοποιεί τον πρώην υπουργό Μεταφορών, αλλά και τον πρωθυπουργό», ενώ του καταλόγισε ότι μετέρχεται μεθόδων «μπούλινγκ» και «κατατρομοκράτησης όποιου τολμά να υπερασπίζεται τα θύματα».

Αναφερόμενη στην απομάκρυνσή της από την εξεταστική, είπε ότι η ίδια, ως συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων, ήταν «εχθρός» του κ. Μαρκόπουλου και η παρουσία της αποτελούσε «απειλή» και γι' αυτό εξαιρέθηκε.

Επίσης, τον κατηγόρησε ότι επιλέχθηκε γιατί έχει αποδείξει ότι είναι «ικανός για όλα, για όλες τις δουλειές», για «συγκάλυψη ευθυνών και αίτιων δολοφονίας 57 ανθρώπων».

Τέλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ο τότε υπουργός Κώστας Αχ.Καραμανλής «κρατάει» τον πρωθυπουργό και έκανε λόγο για «ισορροπία του τρόμου» μεταξύ τους καθώς, όπως είπε, «γνωρίζανε και οι δυο τις ελλείψεις και τους κίνδυνους και αποδέχονταν και οι δυο ότι τραγικά δυστυχήματα πάντα συμβαίνουν, όπως και το ενδεχόμενο αφαίρεσης τόσων ζωών».

