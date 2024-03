Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Η εγγονή του Μαντέλα και η Αλέιδα Γκεβάρα σε δράση για την Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να κεντρίσει την προσοχή της κοινής γνώμης έχει στόχο η εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη. Ποιοι Έλληνες θα πάρουν μέρος σε αυτήν.

-

Το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ θα φέρει μεταξύ άλλων την εγγονή του Μαντέλα και την κόρη του Τσε Γκεβάρα, στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη εναντίον του Ισραήλ που στοχοποιεί αμάχους στην Παλαιστίνη, μεταδίδουν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης. Η συνάντηση θα διεξαχθεί αύριο και σε αυτήν θα συμμετάσχει και ο πρώην Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης.

Όπως μεταδίδεται, καθώς συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του Ραμαζανιού οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά των αμάχων στη Γάζα, παράλληλα συνεχίζονται και οι προσπάθειες κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ θα διοργανώσει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη για την κινητοποίηση της κοινής γνώμης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, εκπρόσωποι από 20 χώρες που προέρχονται από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο θα συναντηθούν στην "Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Παλαιστίνη", όπου θα συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις και οι προσδοκίες για την προσεχή περίοδο.

Μεταξύ των σημαντικών ομιλητών, αναμένεται να παρευρεθούν διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Σεΐχης Ali al-Qaradagri, η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Μουσουλμάνων Μελετητών, η Lauren Booth, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Μουσουλμάνων Γυναικών του EMF, η Mary Lou McDonald, Πρόεδρος του Ιρλανδικού Κόμματος Sinn Fein, η Άννα Στάμου, Πρόεδρος του Ελληνικού Μουσουλμανικού Συνδέσμου, ο Farid Hannache, Γενικός Γραμματέας της AMMALE, ο Illias Auant, Αρχιεπίσκοπος της Ραμάλα, Rav Yisroel Dovid Weiss της Ορθόδοξης Ορθόδοξης Εβραϊκής Ομάδας Αντι-Σιωνιστών των ΗΠΑ, η εγγονή του Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela, η κόρη του Che Guevara, Aleida Guevara, ο βουλευτής της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης Osama Zukorlic, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάννης Βαρουφάκης και ο πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Jeremy Corbyn.

Η συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2024, θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι Τσιραγάν. Κατά τη συνάντηση θα δοθεί έμφαση στις προσπάθειες για την προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς κοινής γνώμης.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραπληγικός παίζει σκάκι χρησιμοποιώντας μόνο την σκέψη του (βίντεο)

Μηνιγγίτιδα: Διασωληνωμένη είναι η 42χρονη στην Πάτρα

Βολιβία - Κοκαΐνη: Κατασχέθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα ιστορία της χώρας (εικόνες)