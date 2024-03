Πολιτική

Πτώση F-16 στην Ψαθούρα: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Γκιουλέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας μετέφερε την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του χειριστή του F- 16

-

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, γνωστοποίησε πως συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, μετέφερε τις ευχές του στον πιλότο που έπεσε με το μαχητικό αεροσκάφος F-16 Block-52 στη νήσο Ψαθούρα, ανοικτά της Χαλκιδικής και της Αλοννήσου, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα τον συνεχάρη για την αίσια έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του χειριστή, ενώ από την πλευρά του ο κ. Νίκος Δένδιας τον ευχαρίστησε.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, μετέφερε σε επικοινωνία μας την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του χειριστή μαχητικού αεροσκάφους F- 16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπως και τις θερμές ευχές του προς αυτόν. Από την… pic.twitter.com/RjQLVJhBgY — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2024

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:29 μονοθέσιο αεροσκάφος F-16 Block 52+ της 337 Μοίρας, της 110 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή Ψαθούρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Αν αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, η ζωή στην πατρίδα θα είναι σύντομη

Βουλή - Τέμπη: Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Μαρκόπουλο

Οδηγός σχολικού άρπαξε παιδί από τον λαιμό επειδή... γελούσε (βίντεο)