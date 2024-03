Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Διακίνηση πλαστών εγγράφων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις για διακίνηση πλαστών εγγράφων στον Άγιο Παντελεήμονα.

-

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, συνέλαβαν το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του 'Αγιου Παντελεήμονα, 2 αλλοδαπούς, ηλικίας 33 και 31 ετών, για πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με άτομα που διακινούν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 2 κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Στην κατοχή τους αλλά και εντός βαλίτσας που κατείχαν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, 171 ταξιδιωτικά έγγραφα, αρκετά εκ των οποίων ήταν πλαστά ενώ άλλα απασχολούν ως κλεμμένα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Η διαλειμματική νηστεία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Αττική Οδός: Κλειστές είσοδοι το βράδυ της Τετάρτης

Γεωργιάδης στο Καραμανδάνειο: Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να κάνει απογευματινά χειρουργεία