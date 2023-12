Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη για διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 51χρονου που συνελήφθη.

-

Συνελήφθη, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της Δευτέρας (4-12) στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, 51χρονος αλλοδαπός για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ο 51χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν 2 δελτία ταυτότητας, άδεια παραμονής και το χρηματικό ποσό των 765 ευρώ.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα εντοπίστηκε αποθήκη στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, την οποία χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

14πλαστά διαβατήρια ξένων αρχών,

πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης,

πλαστή άδεια διαμονής,

εξοπλισμός για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

πλήθος εξωφύλλων διαβατηρίων και

πληθώρα ιριδίζοντων αυτοκόλλητων-υδατογραφημάτων διαβατηρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

