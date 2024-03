Υγεία - Περιβάλλον

Μηνιγγίτιδα: Νέο κρούσμα στην Πάτρα

Μία γυναίκα νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο νοσοκομείο του Ρίου.

Μία 42χρονη γυναίκα από την Ινδία, η οποία ζει χρόνια στο Χάβαρι Ήλιδας, παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά, υψηλό πυρετό και έκανε εμετούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες πήγε αρχικά το βράδυ της Τρίτης, στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, εξετάστηκε και το πρωί της Τετάρτης, πήρε εξιτήριο ωστόσο μετά από λίγη ώρα επέστρεψε με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και έπειτα από νέα σειρά εξετάσεων ανιχνεύτηκε ότι νοσεί από μηνιγγίτιδα.

Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΓΝ του Πύργου και αυτή την ώρα μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

