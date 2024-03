Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 21 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, 21 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Βηρύλλου επισκόπου Κατάνης.

Μαρτύρων Δομνίνου και Φιλήμονος.

Νεομάρτυρος Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης Ευρυτανίας (1544).

Οσίων Ιακώβου επισκόπου, του ομολογητού, Θωμά πατριάρχου Κων/πόλεως (†610), Σεραπίωνος, του από Σιδώνος και Μαρίας, της εκ Πέργης.

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 06:26, η δύση στις 18:38 και η Σελήνη είναι 11.3 ημερών

Η 21η Μαρτίου έχει οριστεί ως:

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου



Ο άγιος Θωμάς, έζησε τον 7ο αι. και στις 23 Ιανουαρίου του 607 διαδέχθηκε στο πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, τον αποβιώσαντα Κυριακό. Διακρίθηκε πολύ νωρίς για την ευλάβεια, τη σύνεση, τη σεμνότητα αλλά και τις θεολογικές γνώσεις του. Αυτά τα χαρίσματα εκτίμησε ο πατριάρχης Ιωάννης ο Νηστευτής και τον χειροτόνησε διάκονο και στη συνέχεια Σακελλάριο. Ως πατριάρχης ο Θωμάς ο Α` επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και μέριμνα για τα θέματα και τις υποθέσεις του Πατριαρχείου. Έκτισε τον Πατριαρχικό οίκο κοντά στην Αγία Σοφία, τον μέγα τρίκλινο, που από το όνομα του εκλήθη «Θωμαΐτης». Επίσης στο κάτω μέρος του κτιρίου, εγκατέστησε τη Πατριαρχική βιβλιοθήκη. Παρέμεινε στο θρόνο τρία έτη και καθοδήγησε το ποίμνιό του με σύνεση, ενώ αγωνίσθηκε και κατά των αιρετικών. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 20 Μαρτίου του 610 και κηδεύτηκε στις 22 του ιδίου μηνός.





Ο όσιος Σεραπίων, ήταν ένας εκ των μεγαλυτέρων ασκητών της ερήμου. Έζησε κυρίως στην Αίγυπτο και αποδείχθηκε κορυφαίος σε έργα φιλαλληλίας και ελεημοσύνης, μοιράζοντας όχι μόνον την πλούσια περιουσία του στους πτωχούς αλλά και όσα οι πιστοί επισκέπτες του έδιδαν για τον εαυτό του. Αφοσιώθηκε στη διάδοση του λόγου του Θεού με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Όταν κάποτε έπεσε θύμα ληστών, με την πειθώ που τον διέκρινε, κατόρθωσε να μεταστρέψει και να κάνει τους ληστές δούλους του Θεού. Κατόρθωσε επίσης να μεταστρέψει στη Ορθοδοξία, τον Μανιχαίο Λακεδαιμόνιο, πρόκριτο, στον οποίο πουλήθηκε ως δούλος. Στο τέλος επέστρεψε στην αγαπημένη του έρημο, όπου εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθύτατο γήρας, υπόδειγμα γενόμενος για τους μοναχούς.