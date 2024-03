Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά ασθενοφόρου: “Λέτε να έκανα τέτοια γκάφα και να μην υπάρχει προσωπικό να το λειτουργήσει;” (βίντεο)

Η συγκινητική “κατάθεση ψυχής” της συνταξιούχου εκπαιδευτικού για την ιστορία της ζωής της, τον ήρωα πατέρα της και τον χαμό του γιού της. Τι ζήτησε από τους πολίτες ανά την Ελλάδα.

Για την σπουδαία κίνηση της δωρεάς ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η 83χρονη συνταξιούχος δασκάλα από την Κατερίνη, συγκινώντας με την ιστορία της ζωής της και την γλυκύτητα της.

Εξήγησε την θλιβερή ιστορία για το πώς από τον χαμό του πατέρα της στο Τεπελένι το 1941, την έκταση που προσέφερε στην οικογένεια τους το Κράτος, την αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του και τους κόπους μιας ζωής που θα δίνονταν στον γιό της, που δυστυχώς έφυγε από την ζωή πρόωρα πριν από λίγα χρόνια, συγκεντρώθηκε ένα ποσό που η ίδια όπως είπε όφειλε να γυρίσει στην πατρίδα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δουλεύαμε όλοι, είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί. Ήταν ιεροσυλία για τον πατέρα μου τα χρήματα αυτά να πάνε αλλού. Τα χρήματα ήταν του παιδιού μου, αλλά…».

Στην ερώτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου «Εξασφαλίσατε ότι θα έχει πλήρωμα το ασθενοφόρο;», η κυρία Ειρήνη απάντησε δηκτικά και χαμογελώντας «Δούλεψα 30 χρόνια δασκάλα, ο σύζυγος μου ήταν καθηγητής. Θα έπεφτα σε αυτήν την γκάφα; Έδωσα προκαταβολή, το ξεχρέωσα, ήρθαν τα χαρτιά, τα συμβόλαια, τα πάντα».

Όπως επισημάνθηκε, τα τελευταία 5 ασθενοφόρα, μαζί με αυτό που έκανε δωρεά η 83χρονη, που κυκλοφορούν στην Πιερία προέρχονται από δωρεές πολιτών.

Με αφορμή αυτό, η κ. Ειρήνη απευθυνόμενη στους πολίτες ανά την χώρα, απηύθυνε «προσκλητήριο προσφοράς» λέγοντας «με την ευκαιρία θα παρακαλέσω τους “300 του Λεωνίδα που λένε”… Οι νομοί μας δεν είναι πολλοί, είναι κάπου 54 νομίζω. Ας μαζευτούμε δυο - δυο, τρεις - τρεις και να προσφέρουμε από ένα ασθενοφόρο, δεν καταλαβαίνετε τι καλό κάνετε. Αυτά τα παιδιά του ΕΚΑΒ και εδώ στην Κατερίνη και στην Θεσσαλονίκη είναι το κάτι άλλο».

