Ληστεία: “Πελάτης” έκλεψε μαγαζί, φορώντας μάσκα που αγόρασε… από το θύμα του! (βίντεο ντοκουμέντο)

Τι αποκαλύπτει ο υπάλληλος του καταστήματος, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με τον δράστη, ο οποίος κρατώντας ένα μαχαίρι 30 εκατοστών, απαίτησε να του “δώσει το ταμείο”.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο υπάλληλος του καταστήματος σούπερ μάρκετ – ντελικατέσεν, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της οδού Μιχαλακοπούλου, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας από «πελάτες» που πήγαν στο μαγαζί τα ξημερώματα.

Όπως είπε ο εργαζόμενος, ο ένας δράστης έχοντας ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, μπήκε στο μαγαζί και αγόρασε μια μάσκα προστασίας για το στόμα, από αυτές που προστατεύουν από την μετάδοση ασθενειών όπως ο κορονοϊός και η γρίπη.

Αμέσως μετά, φορώντας την μάσκα αυτή για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στο κατάστημα ο συνεργός του, ο οποίος κρατούσε ένα μαχαίρι 30 εκατοστών.

Ο υπάλληλος εξήγησε πως του ζήτησε τα χρήματα από το ταμείο και όταν του τα έδωσε, ο ληστής του είπε «πάμε και στο δεύτερο ταμείο τώρα», γεγονός που σημαίνει, όπως είπε το θύμα της ληστείας ότι ο δράστης είναι πελάτης του μαγαζιού.

