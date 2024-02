Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο (βίντεο)

Οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσπάθησαν να παρασύρουν την ιδιοκτήτρια.

Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/2) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στιγμές τρόμου έζησε ιδιοκτήτρια βενζινάδικου στη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κατέβηκαν από αυτοκίνητο, την απείλησαν με όπλο και επειδή δεν είχε χρήματα να κλέψουν, της άρπαξαν τον σταυρό από τον λαιμό, ενώ τελικά αποπειράθηκαν να την παρασύρουν με το όχημά τους.

Οι στιγμές τρόμου αποτυπώθηκαν σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Στο εν λόγω βίντεο φαίνονται οι δράστες να πλησιάζουν με το αυτοκίνητό τους στο πρατήριο, κοντά στις αντλίες. Η ιδιοκτήτρια περίμενε να τους εξυπηρετήσει και είδε ξαφνικά να την απειλούν με όπλο. Φορούσαν χειρουργικές μάσκες, κράνη και κουκούλες.Τούς είπε ότι δεν έχει και τότε άρπαξαν τον σταυρό που είχε στον λαιμό της. Ακόμη δυο φορές την απείλησαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο, έκαναν όπισθεν και παραλίγο να την πατήσουν καθώς έφευγαν.

Στη συνέχεια, η σπείρα ανηλίκων όπως έγινε γνωστό, αποπειράθηκε να ληστέψει υπάλληλο σε δεύτερο πρατήριο υγρών καυσίμων και αφαίρεσε από οδηγό αυτοκινήτου το κινητό του τηλέφωνο.

Όλα αυτά μέσα σε λίγες ώρες χθες το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη (περιοχές Καλοχωρίου, Ευκαρπίας και Μενεμένης). Οι ανήλικοι - 15 και 16 ετών - χρησιμοποίησαν για τις μετακινήσεις τους κλεμμένο αυτοκίνητο, ενώ, όπως καταγγέλθηκε, επιβιβάστηκαν και σε ταξί κάνοντας δρομολόγιο χωρίς να πληρώσουν τον οδηγό.

Συνελήφθη ένας εξ αυτών, ηλικίας 16 ετών, και ταυτοποιήθηκαν οι δύο συνεργοί του που αναζητούνται.

