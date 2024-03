Life

“The 2Night Show” - Panos Dent: Η οδοντιατρική, το YouTube και τα αρνητικά σχόλια (βίντεο)

Όσα είπε για την ενασχόλησή του με το youtube και τα αρνητικά σχόλια που έλαβε από τον περίγυρό του

Καλεσμένος στην εκπομπή, «The 2Night Show» βρέθηκε ο Panos Dent που έχει γίνει ευρέως γνωστός μέσα από τα βίντεό του στο Youtube.

«Είναι ένας άλλος κόσμος η τηλεόραση σε σχέση με αυτό που δημιουργούμε εμείς μόνοι μας στο Youtube. Ήμουν ένα άτομο που ασχολούμαι με πολλά πράγματα γιατί έχω τελειώσει την Οδοντιατρική σχολή. Δηλαδή σκέψου ένας άνθρωπος να έχει τελειώσει Οδοντιατρική και μετά να γίνομαι Youtuber. Πιάνομαι με πολλά! Έκανα πρακτική στο οδοντιατρείο του πατέρα μου στην Χαλκιδική. Για μένα το σημαντικότερο είναι η πρόληψη, να πηγαίνει το παιδί από νωρίς στο οδοντιατρείο και είναι και πιο οικονομικό».

«Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με το Youtube ταυτόχρονα με τις σπουδές και η πορεία ήρθε από μόνο του. Και είναι κάτι που μου άρεσε! Είχα πάθος για αυτό και είπα δεν θα κλειστώ σε τέσσερις τοίχους. Θα ακολουθήσω το δικό μου μονοπάτι.

Μου πήρε δύο χρόνια με την ενασχόληση με το Youtube. Κάναμε ένα μικρό meet up και είδα να έρχονται 300 άτομα και εκεί κατάλαβα ότι μπορεί να βλέπεις 1000 views αλλά να αντιστοιχούν σε 100 άτομα που γεμίζουν έναν ολόκληρο χώρο. Εκεί κατάλαβα τον αντίκτυπο».

«Στην αρχή όταν προσπαθείς να βρεις το ύφος σου για το πώς προβάλλεσαι φαίνεται λίγο ξένο. Τους φαινόταν περίεργο το τι έκανα και σχολιαζόταν αρνητικά. Περνούσα από την καφετέρια και είχα τα περίεργα βλέμμα. Ήταν μεγάλο ξύπνημα όλο αυτό!».

