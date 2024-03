Πολιτική

Μαρινάκης για Σπίρτζη: Εκ του ασφαλούς η κίνηση να ζητήσει σύσταση Ειδικής Επιτροπής

Τι είπε για την την παραλαβή των MH-60 Romeo αλλά και τις μειώσεις στις τιμές στα τιμολόγια ρεύματος. Τι απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Απόφαση που ελήφθη εκ του ασφαλούς χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης την κίνηση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, να ζητήσει τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του για το δυστύχημα στα Τέμπη καθώς, όπως τόνισε, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες για τον ίδιο.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτημα για το αν ο κ. Καραμανλής θα κάνει το ίδιο με τον κ. Σπίρτζη, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο κ. Σπίρτζης γνωρίζει όταν πήρε αυτή την απόφαση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία -λόγω του ότι για τον ίδιο ισχύει η αποσβεστική προθεσμία γιατί η αλλαγή που κάναμε πιάνει από προηγούμενη Βουλή δηλαδή από 2019 και μετά- γνωρίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες για τον ίδιο. Άρα το κάνει εκ του ασφαλούς. Είναι επί του πιεστηρίου και δεν ξέρω κάτι άλλο, αλλά έχω απαντήσει ξανά ότι το Σύνταγμα προέβλεπε – κάτι το οποίο δεν άλλαξε επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά επί ΝΔ και δεν πιάνει τον κ. Σπίρτζη – άρα δεν οδηγείται σε ποινική δίωξη ακόμα και αν βγάλει κάποιο συμπέρασμα αυτή η διαδικασία – ότι αυτό γίνεται από τον κ. Σπίρτζη εκ του ασφαλούς. Για να γνωρίζουμε την πραγματικότητα».

Παράλληλα, ερωτηθείς για την απουσία του πρωθυπουργού στη συζήτηση στη Βουλή για τα πορίσματα των Τεμπών είπε ότι ο πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε ποτέ και δεν πρόκειται να κρυφτεί ποτέ. «Θέλει να χυθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη και να προχωρήσουν οι κινήσεις για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Και σε προηγούμενες συζητήσεις πορισμάτων δεν ήταν στη Βουλή γιατί ως εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας δεν θεωρεί πρέπον να παρεμβαίνει».





Ολόκληρη η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου σήμερα και αύριο θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης. Τα βασικά θέματα στην ατζέντα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η στήριξη στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και βιομηχανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.

Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί για την ανάγκη κοινού βηματισμού στις αμυντικές προμήθειες της Ε.Ε. και για κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Όπως έχει πει, «η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξοδεύει πιο έξυπνα στην άμυνα». Έχει τονίσει, μάλιστα, ότι η πρόβλεψη στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, να εξαιρούνται, δηλαδή, οι αμυντικές δαπάνες κατά την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδησσό, τις συζητήσεις του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι και για τη σημασία του ουκρανικού Νότου, με αιχμή τον ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο για την εξαγωγή αγαθών. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στον Καναδά στις 24 και 25 Μαρτίου όπου θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη ιστορικής σημασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός από το 1983 που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στον Καναδά.





Η επίσκεψη αυτή θα σηματοδοτήσει την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, με έμφαση στο πεδίο της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, καθώς και σε αυτό των μεγάλων διεθνών προκλήσεων. Ακόμα, θα υπογραμμίσει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών μέσω της ελληνικής ομογένειας στον Καναδά που υπολογίζεται σε 350.000 άτομα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί στις 24 Μαρτίου το Μόντρεαλ, όπου και θα έχει επίσημη συνάντηση με τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και στις 25 Μαρτίου το Τορόντο. Στις 24 Μαρτίου θα δώσει το παρών μαζί με τον κ. Τριντό, στη μεγάλη παρέλαση της ομογένειας του Μόντρεαλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδηλώσεις της ομογένειας.

Ακόμα, θα συναντηθεί με ομάδα Καναδών επενδυτών που εκπροσωπούν τράπεζες, επενδυτικούς φορείς, εταιρείες ακινήτων και Logistic centers. Ο Καναδάς είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ακόμα ευρύ πεδίο για επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υποδομών, των logistic centers και των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Τα τέσσερα μέτρα κατά της ακρίβειας που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου ήδη έχουν ξεκινήσει να αποδίδουν με μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Με το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους του βρεφικού γάλακτος, παρατηρούνται μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας μεσοσταθμικά περίπου στο 15% στα περισσότερα προϊόντα βρεφικού γάλακτος 1ης και 2ης βρεφικής ηλικίας. Δεδομένου ότι το βρεφικό γάλα πωλείται χωρίς προωθητικές ενέργειες, οι μειώσεις αυτές θα περάσουν άμεσα στην τιμή στο ράφι. Με το μέτρο της αποτροπής αδικαιολόγητων ανατιμήσεων διαπιστώθηκε ότι τον Φεβρουάριο του 2024 μετά την εφαρμογή του μέτρου ανατιμήθηκαν 890 κωδικοί προϊόντων, όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι ανατιμήθηκαν 3.760 κωδικοί προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι περιορίστηκαν οι ανατιμήσεις κατά 76%. Με το μέτρο του Net – Pricing σε νωπά προϊόντα υποχρεώνονται οι προμηθευτές τους να τα πωλούν στο λιανεμπόριο σε «καθαρές» τιμές. Επιτρέπονται παροχές για επιστροφές προϊόντων και φύρα, μόνο στο 3% της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών. Τέθηκε, επιπλέον, σε ισχύ και φέτος, από την Τετάρτη 13 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 4 Μαΐου, το «Καλάθι της Σαρακοστής» ως επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού». Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου παρατηρείται μεσοσταθμική μείωση των τιμών σε σχέση με πέρυσι σε σαρακοστιανά προϊόντα.

Συνολικά, από την 1η Μαρτίου, 4.014 καταναλωτικά αγαθά βασικών κατηγοριών έχουν μειωμένες αρχικές τιμές που κυμαίνονται από 15% έως 17%.

Ανά κατηγορία προϊόντος διαπιστώνονται οι εξής μειώσεις:

Σε Βρεφικές και παιδικές πάνες μείωση 18,1%

Σε Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner μείωση 17,0%

Σε Απορρυπαντικά πιάτων, μείωση 16 %

Σε Καθαριστικά παντός είδους, μείωση 15,8%

Σε Απορρυπαντικά ρούχων μείωση15,6%

Σε Οδοντόκρεμες, μείωση 15,1%

Σε Σαπούνια μείωση 12,7%

Επιπλέον, μεσοσταθμική μείωση περίπου 17% επί των αρχικών τιμών καταγράφεται σε 100 προϊόντα εμμήνου ρύσης. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στις κατηγορίες εκείνες που από την 1η Μαρτίου εντάσσονται στην παρέμβαση που περιορίζει τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών στα σουπερμάρκετ κατά 30% με αποτέλεσμα να μεταφέρεται το ανάλογο όφελος στον καταναλωτή.

Ο πληθωρισμός παραμένει το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά γι’ αυτό και συνεχίζουμε σταθερά τις πρωτοβουλίες μας για τις μειώσεις τιμών και τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για φαινόμενα παραβίασης του ανώτατου περιθωρίου κέρδους. Η ΔΙΜΕΑ από 1.1.2023 έως 19.3.2024 έκανε 30.221 ελέγχους. Διαπιστώθηκαν 2.114 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 16.433.790 ευρώ.

Η βασικότερη στόχευση της Κυβέρνησης είναι, με τις πρωτοβουλίες μας, να δημιουργηθούν νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να αυξάνεται συνεχώς το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η επικείμενη, τέταρτη, αύξηση του κατώτατου μισθού που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η πλειονότητα των καταναλωτών εντάχθηκε από την 1.1.2024 στο ειδικό «πράσινο» τιμολόγιο το οποίο θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση, ώστε να είναι γνωστό σε όλους ποιος είναι ο φθηνότερος πάροχος και τί ποσό πληρώνουν οι καταναλωτές κάθε μήνα. Οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο, είτε «πράσινο» άλλου παρόχου, είτε διαφορετικής σήμανσης σε οποιονδήποτε πάροχο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αζημίως.

Σχετικά με τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρυσι τον Μάρτιο στον μεγαλύτερο πάροχο, η τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές προ επιδότησης ήταν στα 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μετά την επιδότηση στα 15,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ενώ, τον Μάρτιο του 2024 η τιμή του «πράσινου» τιμολογίου ανέρχεται σε 10,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, δηλαδή 45% χαμηλότερη προ επιδοτήσεων και 30% μετά την εφαρμογή της επιδότησης.

Όσον αφορά στη μείωση των τιμών από τον Ιανουάριο του 2024, οπότε και εφαρμόστηκε το ειδικό τιμολόγιο έως και σήμερα, αυτή κυμαίνεται στο επίπεδο του 30%-40%, καταδεικνύοντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου διεθνώς, ενώ παράλληλα οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον ανταγωνισμό που έχει ενταθεί με τη μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης.

Μάλιστα, ο ανταγωνισμός δεν εντάθηκε μόνο στο πράσινο τιμολόγιο, αλλά και στους υπόλοιπους τύπους τιμολογίων και ιδιαίτερα στα «μπλε», δηλαδή στα σταθερά τιμόλογια, όπου δώσαμε τη δυνατότητα με τροποποίηση του πλαισίου να προσφέρονται από τους προμηθευτές προϊόντα εξάμηνης διάρκειας, σε αντίθεση με τα ετήσια που ίσχυαν πριν. Με αυτό τον τρόπο, οι πάροχοι προσφέρουν ακόμα χαμηλότερες τιμές για σταθερή διάρκεια από 6 μήνες και πάνω και μάλιστα ακόμα και κάτω από 9,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, δηλαδή σε τιμή προ ενεργειακής κρίσης.

Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα και αναμένεται να ψηφιστεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για την απόκτηση 7 νέων Canadair.

Όπως είναι γνωστό, τα συγκριμένα τύπου αεροσκάφη αποτελούν τα κύρια μέσα δασοπυρόσβεσης στη χώρα μας- όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- και με την κλιματική κρίση να εξελίσσεται ραγδαία, προκαλώντας πρωτόγνωρες φυσικές καταστροφές, είναι αντιληπτό γιατί ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας ανέφερε στη Βουλή ότι η αγορά των 7 Canadair αποτελεί «πατριωτικό καθήκον».

Πρόκειται για:

Πέντε αμφίβια μεσαίου τύπου πυροσβεστικά αεροσκάφη με χωρητικότητα σε νερό περί τους 6 τόνους τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και

Δύο όμοια αεροσκάφη μέσω του προγράμματος RescEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

2 αεροσκάφη το 2027

1 αεροσκάφος το 2028

1 αεροσκάφος το 2029

3 αεροσκάφη το 2030.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα προέβη σε αποστολή επίσημης πρόσκλησης προς την κατασκευάστρια εταιρεία, προκειμένου να αναλάβει την αναβάθμιση του στόλου των αεροσκαφών CL-415 της χώρας, προϋπολογιστικής αξίας 43.000.000 ευρώ. Μελέτη του τμήματος ερευνών και ανάλυσης του Economist κατέταξε την Ελλάδα ως την πρώτη χώρα στην μεταβολή του δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα: «η Ελλάδα καταγράφει την μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον την τρέχουσα περίοδο». «Αυτό αντανακλά τα αποτελέσματα μίας φιλικής προς την επιχειρηματικότητα κυβέρνησης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διανύει τώρα τη δεύτερη θητεία της και η οποία έχει αναλάβει μεταρρυθμίσεις, έχει περικόψει φόρους και έχει ενισχύσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έρευνα και την ανάλυση του Economist, η βελτίωση του δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος συσχετίζεται θετικά με την αύξηση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός παρέστη χθες στην τελετή παραλαβής των τριών νέων ελικοπτέρων Romeo MH-60R Seahawk του Πολεμικού Ναυτικού, που πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Κοτρωνίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε: «Είναι πράγματι μια μεγάλη μέρα για το Πολεμικό μας Ναυτικό, καθώς υποδεχόμαστε τα πρώτα τρία από τα επτά συνολικά νέα ελικόπτερα Romeo. Οι θάλασσες και οι ουρανοί μας θωρακίζουν έτσι ακόμα περισσότερο την αμυντική ασπίδα τους και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας κάνουν ένα ακόμα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της επιχειρησιακής τους ικανότητας».

«Τα MH-60 Romeo είναι καρποί, του Διακρατικού Προγράμματος το οποίο συνυπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αξία του ξεπερνά τα 550 εκατομμύρια δολάρια και είναι μία επένδυση που θέλω να θυμίσω ότι μας ζητούσαν εδώ και πολύ καιρό και οι επιτελείς της Αεροπορίας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και οι ίδιοι οι χειριστές μας, με την Πολιτεία να ανταποκρίνεται, επιλέγοντας και αποκτώντας γρήγορα το πιο φημισμένο μέσο ναυτικών επιχειρήσεων στον ανθυποβρυχιακό όσο και στον πόλεμο επιφανείας», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για την επανέκδοση του ελληνικού 5ετούς ομολόγου στην οποία υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 929 εκατομμυρίων ευρώ. Η έκδοση των ομολόγων υπερκαλύφθηκε κατά 3,72 φορές, αυξημένη σε σχέση με την δημοπρασία του Φεβρουαρίου, οπότε και η υπερκάλυψη ήταν 3,12 εκ. ευρώ.

Αποτέλεσμα αυτής της δημοπρασίας είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να αντλεί 250 εκατομμύρια ευρώ. Η απόδοση του πενταετούς ομολόγου παραμένει στο 2,85%

ΣΥΡΙΖΑ: «Πολιτικές βδέλλες» είναι εκείνοι που συνεχίζουν να ασελγούν στη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ως απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης συνέχισε και σήμερα τα ολισθήματα, εξαπολύοντας για μία ακόμη φορά ύβρεις που προσβάλλουν όχι την αντιπολίτευση, όπως ίσως νομίζει, αλλά τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών και τους συγγενείς τους. Επέμεινε στον άθλιο χαρακτηρισμό «πολιτικές βδέλλες» προσπαθώντας να μειώσει την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την τραγωδία που οδήγησε στον θάνατο 57 νέων ανθρώπων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ του επιστρέφει τον χαρακτηρισμό. Τον ενημερώνουμε πως «πολιτικές βδέλλες» είναι εκείνοι που συνεχίζουν να ασελγούν στη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων.

«Πολιτικές βδέλλες» είναι όσοι προσπαθούν να καλύψουν πολιτικά πρόσωπα εκμεταλλευόμενοι την θέση τους, θεωρώντας πως δεν χρειάζεται να λογοδοτούν στον ελληνικό λαό.

«Πολιτικές βδέλλες» είναι όσοι προσπαθούν να καλύψουν τους εμπλεκόμενους πολιτικούς.

«Πολιτικές βδέλλες» είναι εκείνοι που κρύφτηκαν χθες αφήνοντας άδεια τα κυβερνητικά έδρανα, ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθούσαν με αγωνία από τα θεωρεία οι συγγενείς των θυμάτων.

Ο χαρακτηρισμός αυτός ανήκει σε όσους συνεχίζουν να δείχνουν ασέβεια στο αίμα και τον κόπο των Ελλήνων πολιτών. Που δεν ενδιαφέρονται για το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία υποφέρει από την ακρίβειά και την υπερφορολόγηση, ενώ παράλληλα διακατέχεται από αίσθημα ανασφάλειας που αφορά ακόμη και τις καθημερινές του μεταφορές. Ο κύριος Μαρινάκης θα έπρεπε να ζητήσει συγνώμη εκ μέρους του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη αλλά και του κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή που χθες απουσίαζαν από τη Βουλή, παρά να κουνάει το δάχτυλο σε όσους αγωνίζονται για να βγει η αλήθεια στο φως. Όσο συνεχίζουν να ασελγούν στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών και να αγνοούν τον πόνο των συγγενών, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω. Θα στέκεται δίπλα τους, μέχρι τη δικαίωση τους».

Κυβερνητικές πηγές απαντώντας στην Κουμουνδούρου αναφέρουν «Συνιστούμε στον ΣΥΡΙΖΑ να μάθει να διαβάζει καλύτερα τις απαντήσεις στις ενημερώσεις πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Σπίρτζης κάνει μια κίνηση εκ του ασφαλούς, αφού γνωρίζει ότι δεν θα έχει ποινικές συνέπειες. Και αυτό λόγω του ότι η αλλαγή της επίμαχης διάταξης έγινε μετά το 2019 επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου και οι «άτυπες πηγές» του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχονται ότι το Σύνταγμα προβλέπει και «την συγκρότηση επιτροπής παρά την παραγραφή». Κοινώς, η λέξη «κλειδί» είναι παραγραφή στην προκειμένη περίπτωση».

