Κόσμος

Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση στο Κίεβο, μέσα σε κατοικημένη περιοχη.

-

Η Ρωσία εξαπέλυσε νωρίς σήμερα το πρωί πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τουλάχιστον 17 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι, αν και η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε όλους τους πυραύλους.

Στην πρώτη ευρεία επίθεση των τελευταίων εβδομάδων εναντίον της πρωτεύουσας, χρησιμοποιήθηκαν τόσο βαλλιστικοί πύραυλοι όσο και πύραυλοι κρουζ, ανακοίνωσε ο Σέρχι Πόπκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

«Έπειτα από μια παύση 44 ημερών, ο εχθρός εξαπέλυσε άλλη μια πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου», δήλωσε ο Πόπκο. «Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται σε διάφορα σημεία. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της πυραυλικής επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίσθηκαν στην πόλη. Ένα 11χρονο κορίτσι είναι μεταξύ των δύο που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε και τους 31 ρωσικούς πυραύλους που είχαν στόχο την πρωτεύουσα, δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Πόπκο δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν στρατηγικά βομβαρδιστικά και εκτόξευσαν επίσης μερικούς πυραύλους από το έδαφός τους, ενώ έπειτα από περίπλοκους ελιγμούς σε γειτονικές περιφέρειες οι πύραυλοι στοχοθέτησαν την πόλη από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι αεροπορικοί συναγερμοί διάρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι συντρίμμια πυραύλων έπληξαν κτίρια κατοικιών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έναν παιδικό σταθμό στην πόλη.

Οι ένοικοι ενός πολυώροφου κτυρίου στην κεντρική συνοικία Σεβτσένκιφσκι απομακρύνθηκαν αφού ένα από τα διαμερίσματα έπιασε φωτιά. Από την επίθεση έσπασαν επίσης υαλοπίνακες σε σπίτια στην περιοχή ενώ έπιασαν επίσης φωτιά ιδιωτικά οχήματα , δήλωσε ο Πόπκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση F-16 στην Ψαθούρα: Βίντεο από την έρευνα για την διάσωση του πιλότου

Μηνιγγίτιδα: Διασωληνωμένη είναι η 42χρονη στην Πάτρα

Economist: Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος