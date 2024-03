Life

“Ψυχοκόρες”: Πρωτιά στην τηλεθέαση

Οι "Ψυχοκόρες" με το καθηλωτικό σενάριο και την κινηματογραφική σκηνοθεσία συνεπήραν το τηλεοπτικό κοινό.

Οι «Ψυχοκόρες» συνεχίζουν να ξετυλίγουν τη συγκλονιστική ιστορία τους στον ΑΝΤ1, κατακτώντας για άλλη μία φορά την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Η δραματική υπερπαραγωγή εποχής που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, χθες, Τετάρτη 20 Μαρτίου σημείωσε εντυπωσιακή πρωτιά στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας 17,1%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 3,2 μονάδες.

Τη σειρά που καταδεικνύει, με τον πιο σκληρό τρόπο πώς το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή, την ψυχή και το σώμα της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς, παρακολούθησαν έστω και για 1’ στο γενικό σύνολο, 1.863.921 τηλεθεατές.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες καθηλώθηκαν με την πλοκή των «Ψυχοκορών», με την τηλεθέαση να αγγίζει μέχρι και 22,4% σε επιμέρους γυναίκειο κοινό και 18,7% σε επιμέρους ανδρικό κοινό.

