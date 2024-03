Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Η μη αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s, οι αλλαγές στην Golden visa και οι ευθύνες για τα Τέμπη (βίντεο)

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Μας ανέβασε τον φθινόπωρο 2 μονάδες και ήταν σχεδόν αδύνατον να μας ανεβάσει ξανά τόσο γρήγορα.

Ωστόσο μιλά με πολύ θετικά λόγια για την ελληνική οικονομία.

Την έχουμε την επενδυτική βαθμίδα θα πάρει τον χρόνο της θα κάνει εξέταση της οικονομίας και με τον στόχο που ακολουθεί θα αποφασίσει.

Η Ελλάδα έχει την επενδυτική βαθμίδα

Σήμερα, ο Economist κατατάσσει 1η την Ελλάδα σε 82 χώρες, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Δεν ισχυριζόμαστε ότι ο κόσμος τρώει με χρυσά κουτάλια

Πολλοί που ήταν άνεργοι τώρα έχουν βρει δουλειά. »

Σχετικά με την μείωση προμηθειών από τις τράπεζες ο κ. Χατζηδάκης τόνισε

«Δεν είναι μόνο οι τράπεζες είναι και οι πιστωτικές. Είναι θέμα δικής τους εμπορικής πολιτικής σύντομα θα έχουμε καλές ειδήσεις.

Υπάρχει ένα εναλλακτικό εργαλείο, το iris με το οποίο δεν πληρώνουν οι πολίτες προμήθεια για μεταφορά έως 500 ευρώ»

Σχετικά με τις τιμές των ακινήτων και τις αλλαγές στο όριο της golden visa τόνισε: «Όταν το όριο ήταν χαμηλότερο οι ιδιοκτήτες δεν το έδιναν σε κάποιο ζευγάρι η κάποιον από την Ελλάδα καθώς ήθελα να το δώσουν σε κάποιον μέσω golden visa πιο ακριβά. Τώρα με το όριο στις 800.000 θα είναι πιο δύσκολο»

Ερωτηθείς για την τραγωδία των Τεμπών και την απουσία του Πρωθυπουργού και του κ. Καραμανλή από την Βουλή κατά την συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής απάντησε:

«Εννοείται πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και γ αυτό έχει κινηθεί ταχύτατα η δικαιοσύνη

Από κει και πέρα πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει την δουλεία της.

Στα Τέμπη σε αντίθεση με το μάτι έχει κινηθεί ταχύτατα.

Ο Πρωθυπουργός το 2020 και το 2021 δεν πήγε σε συζήτηση για εξεταστικές που είχαν γίνει για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου και την υπόθεση Παππά.

Ο κ. Καραμανλής ήταν στην εξεταστική επιτροπή και απάντησε. Έχει μιλήσει στην Βουλή. Δεν ήταν στην ολομέλεια αλλά ήταν στην εξεταστική.