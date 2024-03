Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη: Η απόφαση για τους 24 που δικάζονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι και ο 30χρονος, φερόμενος ως αρχηγός τριών ομάδων, που φέρονται να διέπρατταν ληστείες και να διακινούσαν ναρκωτικά.

Με απόφαση ενοχής οκτώ κατηγορουμένων και απαλλαγής 16, ολοκληρώνεται η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ)των 24 που δικάζονται ως μέλη ομάδων με εγκληματική δράση, που είχαν συλληφθεί μετά από έφοδο της Αστυνομίας στην Πολυτεχνειούπολη τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μεταξύ των ενόχων είναι και ο 30χρονος, φερόμενος ως αρχηγός τριών ομάδων, οι οποίες σύμφωνα με τη δικογραφία, με «έδρα» τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης φέρονται να διέπρατταν ληστείες και να διακινούσαν ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών που ανακοινώθηκε το απόγευμα, ο 30χρονος, με το προσωνύμιο «Έσκο», πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για σωρεία αδικημάτων που αφορούν συμμορία, ληστεία, διακεκριμένη χρήση ναρκωτικών κά.

Το δικαστήριο αθώωσε τον «Έσκο» για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος δόκιμης αστυνομικού, εμπλεκόμενης στην υπόθεση, κατά της οποίας φέρεται να είχε επιτεθεί με κατσαβίδι όταν έγινε η επέμβαση της Αστυνομίας στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.

Οι υπόλοιποι επτά συγκατηγορούμενοι του 30χρονου, κρίθηκαν ένοχοι για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.

Το δικαστήριο με την ετυμηγορία του, έκρινε, είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία, αθώους 16 κατηγορούμενους που βαρύνονταν με αντίστοιχες κατηγορίες για κακουργήματα και πλημμελήματα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις συνηγόρων ως προς τα ελαφρυντικά και θα ακολουθήσει η απόφαση επί των ποινών για τους οκτώ.

