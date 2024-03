Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ κατάφερε να κάνει τη στέγαση το ακριβότερο δικαίωμα στην Ελλάδα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε την κατάργηση ή την αναστολή της golden visa, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Περιστέρι.

«Η ΝΔ κατάφερε να κάνει τη στέγαση το ακριβότερο δικαίωμα στην Ελλάδα. Τα ενοίκια για τις οικογένειες έχουν αυξηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατά 42% και στους φοιτητές περίπου στο 50%. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν χωρούν ημίμετρα.

Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την κατάργηση ή την αναστολή της golden visa. Και βέβαια όσα έχουν πουληθεί ήδη με golden visa να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση, παρά μόνο ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση.

Και τέλος, εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών. Με αυτές τις θέσεις θα αποκλιμακωθούν τα ενοίκια και θα πέσει το κόστος ζωής που κάνει ανυπόφορη την πραγματικότητα για χιλιάδες Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το απόγευμα πραγματοποίησε περιοδεία στο Περιστέρι.

