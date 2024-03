Αθλητικά

Miami Open: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Κινέζα αντίπαλο της, Χουέ Γουάν,

Ερχόμενη με... φόρα από την πορεία της στο Indian Wells, η Μαρία Σάκκαρη (νο9 στον κόσμο) «παρέσυρε» στην πρεμιέρα της στο Miami Open την φορμαρισμένη Γιου Γιουάν (Κίνα) και με 2-0 σετ (6-2, 6-2) προκρίθηκε πανηγυρικά στον 3ο γύρο του τουρνουά 1000 της WTA. Στην επόμενη φάση η Σάκκαρη θ΄ αντιμετωπίσει μία εκ των Ντάρια Σάβιλ και Νταγιάνα Γιαστρέμσκα, οι οποίες θα αγωνιστούν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έβαλε τέλος στην κακή παράδοση που είχε στην Φλόριντα, με δύο σερί αποκλεισμούς στις πρεμιέρες της στις προηγούμενες διοργανώσεις (2022, 2023) και με την 10η νίκη της επί συνόλου 17 συμμετοχών στο Miami Open... κοιτάζει μπροστά με στόχο να επαναλάβει τουλάχιστον την πορεία που είχε στην έρημο της Καλιφόρνια, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό του Indian Wells.

Απέναντι στο νο37 της παγκόσμιας κατάταξης, η 28χρονη Σάκκαρη χρειάστηκε μόλις 80 λεπτά για να πάρει το «εισιτήριο» για τον 3ο γύρο. Επέβαλλε από την αρχή τον ρυθμό της, μη επιτρέποντας σε κανένα σημείο του αγώνα στην Γιουάν να πιστέψει ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό.

Στην 2η μεταξύ τους αναμέτρηση η Σάκκαρη έκανε το 2Χ2 με άκρως εμφατικό τρόπο, όπως είχε κάνει και στο περυσινό Australian Open όταν είχε παραχωρήσει μόνο 5 games στην Γιουάν, έχοντας επιβληθεί τότε με 6-4, 6-1.

