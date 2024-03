Κόσμος

Τράμπ: Ζητά 454 εκατομμύρια από τους υποστηρικτές του

Ποια η ανησυχία του Ντόναλντ Τράμπ, ο οποίος ζητά από τους υποστηρικτές του τα 454 εκατομμύρια που πρέπει να πληρώσει μέχρι την Δευτέρα. Τι λέει στο μέιλ του για την ''βρώμικα χέρια'' της δικαιοσύνης.

-

«Τα «βρώμικα χέρια» της αμερικανικής Δικαιοσύνης απειλούν τον εμβληματικό Trump Tower στο κέντρο της Νέας Υόρκης», λέει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε την Πέμπτη στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που πρέπει να βρει ως τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 454 εκατ. δολάρια.

Διαφορετικά, θα κατασχεθούν και θα πωληθούν περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ για να καλυφθεί το ποσό. Και πολύ πιθανόν, το «διαμάντι» στο στέμμα του Τραμπ, ο Πύργος με το όνομά του.

Και για να μην γίνει αυτό, οι υποστηρικτές του καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να τον βοηθήσουν οικονομικά.

Μια πιθανή πώληση θα «πονέσει» τον Τραμπ οικονομικά, αλλά και πολιτικά, ίσως και συναισθηματικά. Ο Trump Tower που χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δεσπόζει στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ήταν η κατοικία του ως το 2017, όταν μετακόμισε στον Λευκό Οίκο.

Στο mail, όπως αναφέρει ο Guardian, στοχοποιείται «η τρελή, ριζοσπαστική Δημοκρατική γενική εισαγγελέας που θέλει να αρπάξει τα περιουσιακά μου στοιχεία». Συνεχίζει λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί νομίζουν ότι «αν μου αρπάξουν τα λεφτά θα τα παρατήσω. Το χειρότερο είναι ότι νομίζω ότι εσείς θα με εγκαταλείψετε».

Η ανησυχία του Τραμπ δεν είναι αβάσιμη. Οι δικηγόροι του δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν «πρακτικά αδύνατο» να λάβει την απαραίτητη εγγύηση γιατί πολλές εταιρείες αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί του γιατί ζητούσαν μόνο ρευστό. Αυτό έμμεσα υποδεικνύει ότι ο Τραμπ έχει πρόβλημα ρευστότητας.

Και όμως ο ίδιος πέρυσι κατέθεσε ότι είχε περίπου 400 εκατ. δολάρια σε μετρητά, καθώς και πλούτο δεσμευμένο σε ακίνητα και άλλες επενδύσεις. Δηλώνει όμως ότι η περιουσία του αξίζει «πολλά δισ. δολάρια».

Κατάσχεση και πωλητήριο μπορεί να δούμε και για άλλα περιουσιακά στοιχεία στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Η μη λύση των μετοχών

Εν τω μεταξύ, μια ψηφοφορία μετόχων την Παρασκευή ανοίξει το δρόμο για την εισαγωγή της επιχείρησης Trump Media στο χρηματιστήριο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να εισαγάγει στο χρηματιστήριο την Trump Media & Technology Group, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Η εισαγωγή θα γίνει μέσω συγχώνευσης με μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC).

Η ειδική εταιρεία, που ονομάζεται Digital World Acquisition, έχει προγραμματίσει ψηφοφορία για τη συγχώνευση με την Trump Media για την Παρασκευή. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, υπάρχουν επιπλοκές γύρω από την προγραμματισμένη ψηφοφορία που ενδεχομένως θα καθυστερήσουν τη συγχώνευση.

Ο Τραμπ θα κατέχει μόλις 79 εκατ. μετοχές της εταιρείας. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Digital World στα 42,90 δολάρια την Τετάρτη, το μερίδιο του πρώην προέδρου στην επιχείρηση μετά τη συγχώνευση θα αξίζει περίπου 3,4 δισ. δολάρια.

Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που όλα εξελιχθούν ομαλά και η Trump Media εισαχθεί στο χρηματιστήριο (ακόμη και την επόμενη εβδομάδα), ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία δεν θα μπορέσει να εξαργυρώσει άμεσα τον πλούτο του. Αυτό γιατί η συγχώνευση περιέχει διάταξη που εμποδίζει τους βασικούς μετόχους να πουλήσουν μετοχές για έξι μήνες.