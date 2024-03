Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Καρδιοχτύπησε… αλλά νίκησε

Οι Πειραιώτες προβλημάτισαν με την εμφάνιση τους, αλλά ένα εντυπωσιακό σερί στην τελευταίο περίοδο τους έδωσε το ροζ φύλλο αγώνα.

Ένα τετράλεπτο στην 4η περίοδο χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να «καθαρίσει» την υπόθεση- νίκη, με 80-64, απέναντι στη Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα αφού πρώτα έκαναν το ματς... ντέρμπι, σημειώνοντας μόλις 11 πόντους στην 3η περίοδο, με σερί 18-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο και τρίποντα από ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκη και Πίτερς πήραν αυτό που ήθελαν, κρατώντας στους 9 πόντους τους Γάλλους.

Μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές, η ομάδα του Πειραιά επέστρεψε στις νίκες, ανέβασε το ρεκόρ της σε 19-12 και συνεχίζει να κοιτάζει την... τετράδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Όλα βέβαια, θα κριθούν από τα αποτελέσματα που θα πάρει στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές με Παρτιζάν στο Βελιγράδι (28/3), με Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (4/4) και με Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ (12/4).

Αγωνία υπάρχει στον Ολυμπιακό, όμως για τον τραυματισμό του Φιλίπ Πετρούσεβ στο γόνατο. Τραυματίστηκε στη 2η περίοδο και αποχώρησε κατά τη διάρκεια του αγώνα από το ΣΕΦ για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 17 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, ενώ 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κοψίματα είχε ο Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού ήταν ο MVP με 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κάνοντας τη διαφορά στη ρακέτα και προσφέροντας υψηλό θέαμα με εντυπωσιακά καρφώματα στο φίλαθλο κοινό στο Φάληρο.

Για την προτελευταία στον βαθμολογικό πίνακα, Βιλερμπάν, που υποχώρησε στο 7-24, ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό σημείωσε 14 πόντους, ενώ από 10 πόντους είχαν οι Λοβέρν, Ντε Κολό και Γιουσούφα Φαλ.

Ο Ντε Κολό που αγωνίστηκε την τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να περάσει στη 2η θέση του πίνακα των σκόρερ της Euroleague ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ χρειαζόταν 22 πόντους, αλλά σημείωσε 10 και πλέον χρειάζεται 12 πόντους για να αφήσει πίσω του τον “ Κill-Bill”.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 43-35, 54-55, 80-64

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Τραβίτσκι (Πολωνία), Μάικιτς (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουίλιαμς-Γκος 2, Ράιτ 7, Κέινααν 5 (1), Λαρεντζάκης 9 (3), Φαλ 12 (2), Παπανικολάου 6, Πίτερς 17 (2), Πετρούσεβ 8, ΜακΚίσικ 9 (3)

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πιερίκ Πουπέ): Σκοτ 2, Λι 7 (1), Καουντί, Λοβέρν 10 (1), Λουβαβού-Καμπαρό 14, Τζάκσον 5 (1), Ντε Κολό 10 (1), Γιουσούφα Φαλ 10, Εντιαγέ 3 (1), Γιάκοβ 3

