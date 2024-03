Αθλητικά

Ελλάδα – Καζακστάν: Γαλανόλευκη… επέλαση στον δρόμο για το EURO 2024

Εντυπωσιακή και άκρως αποτελεσματική η Εθνική μας, καθάρισε την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο.

Νύχτα... μαγική για την Εθνική Ελλάδας, η οποία έκανε «φύλλο κι φτερό» το Καζακστάν επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 στην OPAP Arena στον ημιτελικό των play off του «Path C» και το όνειρο της συμμετοχής στα τελικά του EURO 2024 απέχει πλέον μία νίκη. Αυτή που θα ψάξουν οι παίκτες του Γκουστάβο Πογιέτ την προσεχή Τρίτη (26/3, 21:45) στην απέναντι στη Γεωργία του Κβίτσα Κβαρατσκέλια, στον μεγάλο τελικό που δίνει ως «έπαθλο» στον νικητή τη συμμετοχή του στην τελική φάση του EURO της Γερμανίας και στον 6ο όμιλο όπου περιμένουν ήδη η Τουρκία, η Πορτογαλία και η Τσεχία. Τα γκολ των Μπακασέτα (9’ πέναλτι), Πέλκα (15’), Ιωαννίδη (37’), Κουρμπέλη (40’) και το αυτογκόλ του Ταπάλοφ 86’ «σφράγισαν» τον ελληνικό θρίαμβο, με τη «γαλανόλευκη» να στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη «μάχη» με τους Γεωργιανούς.

Η εκκίνηση της ελληνικής ομάδας ήταν «εκρηκτική», καθώς έπιασε το Καζακστάν απ’ το... λαιμό και του προκάλεσε ασφυξία! Μόλις στο 2’ από σέντρα του Μπάλντοκ από τα δεξιά, ο Πέλκας δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά κι ο Τσιμίκας με δυνατό σουτ έξω απ’ την περιοχή έστειλε την μπάλα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 7’ ο Πέλκας βρέθηκε μετά από κόντρες σε θέση βολής, με τον Σάτσκι να αποκρούει. Ο επιθετικός της Μπασακσεχίρ επέμεινε κυνηγώντας τη φάση κι ο Καΐροφ τον ανέτρεψε καθαρά εντός της περιοχής. Ο Μάκελι έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα κι ο Μπακασέτας στο 9ο λεπτό δεν λάθεψε, στέλνοντας την μπάλα με δύναμη στο βάθος της εστίας των Καζάκων για το 1-0 της Ελλάδας.

Η «γαλανόλευκη» δεν... φρέναρε μετά το γκολ, κυνήγησε κι άλλο ένα τέρμα και στο 15’ «χτύπησε» ξανά. Από πολύ ωραία ανάπτυξη από τους Μπακασέτα, Μάνταλο και σέντρα του Μασούρα από τα δεξιά, ο Πέλκας με κεφαλιά-ψαράκι σαν... σέντερ φορ μέσα απ’ τη μικρή περιοχή έκανε το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο 24’, όταν ο Τσιμίκας έκανε λάθος έξω απ’ την περιοχή, με τον Τσεσνόκοφ να του κλέβει την μπάλα και να σουτάρει δυνατά προς την εστία. Η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Χατζηδιάκου και χτύπησε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού του Βλαχοδήμου, φεύγοντας στη συνέχεια κόρνερ.

Η ελληνική «μηχανή» έμοιαζε... ασταμάτητη και συνέχισε με το... γκάζι στο πόδι. Στο 37’ ο Κουρμπέλης βρήκε εξαιρετικά τον Μασούρα από τα δεξιά, εκείνος περίμενε την κίνηση του Ιωαννίδη και την κατάλληλη στιγμή του γύρισε την μπάλα με το εξωτερικό, με τον φορ του Παναθηναϊκού να σημειώνει... σβηστά το 3-0.

Η Ελλάδα συνέχισε να κάνει ότι... ήθελε μέσα στο γήπεδο. Στο 40’ από κόρνερ του Μάνταλου και χαμηλή πάσα του Μπακασέτα προς Τσιμίκα, ο μπακ τη Λίβερπουλ «σέρβιρε» προς τη μικρή περιοχή, όπου ο Κουρμπέλης σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους κάνοντας με κεφαλιά το 4-0 σε ένα ονειρικό ημίχρονο για την ελληνική ομάδα.

Οι παίκτες της Εθνικής συνέχισαν επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51’ είχαν διπλή ευκαιρία με τα σουτ του Μάνταλου και του Μπακασέτα που βρήκαν «απάντηση» απ’ τον Σάτσκι. Στο 72’ ο Μπακασέτας βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, όμως το τελείωμά του κόντραρε και πέρασε κόρνερ, ενώ στο 85’ ο Μάνταλος δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Σάτσκι.

Η ελληνική ομάδα έφτασε εντέλει και σε πέμπτο γκολ στο 86’ όταν από καλοχτυπημένο κόρνερ του Τσιμίκα, ο Ταπάλοφ στην προσπάθειά του να αποκρούσει έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας της ομάδας του για το 5-0 της Εθνικής, ενώ στο 90΄ ο Μασούρας έφτασε πολύ κοντά και σε 6ο γκολ για την Ελλάδα, αλλά το πλασέ του κόντραρε κι έφυγε κόρνερ, στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες: 30’ Χατζηδιάκος - 17’ Βορογκόφσκι, 55’ Σαντιμπέκοφ, 67’ Οραζοφ, 69’ Γερλάνοφ

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογιέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ (67’ Ρότα), Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος (46’ Ρέτσος), Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Μπακασέτας (74’ Μπουχαλάκης), Μασούρας, Πέλκας (64’ Κωνσταντέλιας), Ιωαννίδης (64’ Γιακουμάκης).

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (Μάγκομεντ Άντιεφ): Σάτσκι, Καΐροφ (46’ Ταπάλοφ), Μπίστροφ, Μαρότσκιν, Γερλάνοφ, Βορογκόφσκι, Τσεσνόκοφ (68’ Ζούεφ), Μπεϊσεμπέκοφ (46’ Σαντιμπέκοφ), Ζαϊντουντίνοφ, Αστάνοφ (46’ Οράζοφ), Σαμορόντοφ (77’ Αϊμπέτοφ).

