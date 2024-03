Τεχνολογία - Επιστήμη

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Προβληματισμό προκαλεί η πρωινή δόνηση, που ακολούθησε τις νυχτερινές επισκέψεις του "Εγκέλαδου" στην περιοχή.

Σεισμό μεγέθους 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσσιο χώρο ανοιχτά της Κέρκυρας κατέγραψαν το πρωί της Παρασκευής οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.



Σύμφωνα με την μέτρηση των σειμολόγων, ο σεισμός που σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Παρασκευής είχε επίκεντρο 25 χιλιόμεντρα νότια-νοτιοδυτικά των Οθωνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα

Στην ίδια περιοχή το τελευταίο 24ωρο έχουν σημειωθεί άλλοι δύο σεισμοί.

Ο πρώτος ήταν μεγέθους 2,9 Ρίχτερ το απόγευμα της Πέμπτης.

Η δέυτερη δόνηση ήταν μεγαλύτερη, της τάξης των 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. καταγράφηκε στον υποθαλάσσιο χώρο της Κέρκυρας.

Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε στις 02:12 τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο αυτού του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά των Οθωνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 9,6 χιλιόμετρα.

