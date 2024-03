Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την 8η διαδοχική εντός έδρας νίκη του θα αγωνιστεί το “τριφύλλι” κόντρα στην Μπαρτσελόνα, με φόντο την… τετράδα της διοργάνωσης.

-

Τον πιο δύσκολο αγώνα του έως το τέλος της κανονικής περιόδου στη Euroleague δίνει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (22/3, 21:15) απέναντι στην δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα, Μπαρτσελόνα (20-10), στο ΟΑΚΑ, για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Ιδανικά, οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το δύο στα δύο σε αυτήν την τελευταία «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, αφού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, πέρασαν νικηφόρα από το Βελιγράδι επικρατώντας με 89-76 του Ερυθρού Αστέρα (30ή αγωνιστική). Την ίδια ώρα, η αντίπαλός τους, Μπαρτσελόνα, γνώρισε την ήττα στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, με αποτέλεσμα να την πλησιάσουν σε απόσταση μίας νίκης ο Παναθηναϊκός, η Φενερμπαχτσέ «πιάνοντας» την έως τότε τρίτη Μονακό (ηττήθηκε εντός έδρας με 80-98 από την Αρμάνι Μιλάνο), με 19 νίκες - 11 ήττες.

Ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο στη Βαρκελώνη με 80-72, με τον Τζαμπάρι Πάρκερ να σημειώνει 17 πόντους για τους γηπεδούχους. Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν κατ' αρχάς για τη νίκη και αν αυτό επιτευχθεί τότε θα προσπαθήσουν και για μία νίκη με +9 πόντους, ώστε να έχουν το πάνω χέρι στην ισοβαμία.

Η ομάδα του Ρότζερ Γκριμάου βρίσκεται σταθερά δεύτερη, πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Γιαν Βέσελι και Νίκολας Λαπροβίτολα είναι οι πιο παραγωγικοί παίκτες των «μπλαουγκράνα», με 12,9 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Όμως, στο ματς με τη Φενερμπαχτσέ που προηγήθηκε, ήταν ο Ισπανός γκαρντ Ντάριο Μπριθουέλα αυτός που σημείωσε τους περισσότερους πόντους για τους Καταλανούς (18π.). Ο Τσέχος σέντερ Γιαν Βέσελι κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα με 4 πόντους, ενώ 11 πέτυχε ο Ιταλός Νίκολας Λαπροβίτολα (υπέπεσε και σε 6 λάθη). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού θα βρει αντίπαλο τον αδελφό του Ουίλι, ο οποίος αποτελεί «καλαθομηχανή» της Μπάρτσα με 11,2 πόντους, αλλά και πρώτο ριμπάουντερ με 4,8 μ.ο. ανά αγώνα.

Ο Βέσελι ακολουθεί στα «σκουπίδια» με 4,6 και ο Τόμας Σατοράνσκι με 4,3. O Tσέχος έχει 3,9 ασίστ μ.ο. ανά αγώνα. Ο Λαπροβίτολα μοιράζει και 5 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα, με τον Ρίκι Ρούμπιο να έχει αγωνιστεί σε 4 ματς από την ενσωμάτωσή του στην Μπαρτσελόνα και να μοιράζει 3,5 ασίστ. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει τρόπο να σταματήσει και τον Νίκολα Κάλινιτς έξω από τη γραμμή του τριπόντου, με τον Σέρβο να έχει 44,4% ποσοστό ευστοχίας. Ακολουθεί ο Άλεξ Αμπρίνες με 41,8% και ο Λαπροβίτολα με 41,2%. Στα δίποντα, πιο εύστοχος παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι ο Τζέιμς Νάναλι με 66,7%.

Η Μπαρτσελόνα σημειώνει 82,7 πόντους, μαζεύει 35,9 ριμπάουντ, μοιράζει 19,3 ασίστ και κάνει 6,1 κλεψίματα μ.ο. ανά αγώνα. Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός έχει παραγωγικότητα 81,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, μετρά 33,7 ριμπάουντ, μοιράζει 16,5 ασίστ, αλλά υπερτερεί στα κλεψίματα με 7,3 μέσο όρο ανά αγώνα.

Οι Καταλανοί δέχονται 78,6 πόντους και ο Παναθηναϊκός 77,1 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Ο Κώστας Σλούκας στην περιφέρεια και ο Ματίας Λεσόν στη ρακέτα ήταν οι παίκτες «κλειδιά» της νίκης του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα την περασμένη Τετάρτη (20/3). Ο αρχηγός των «πρασίνων» σημείωσε double double με 17 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Γάλλος σέντερ είχε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. «Άγγιξε» το double double, αλλά δεν το σημείωσε ο Κωνσταντίνος Μήτογλου, με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Κέντρικ Ναν (15π.) και Τζέριαν Γκραντ (12π.).

Οι επτά διαδοχικές νίκες του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ αποτελούν λόγο για αισιοδοξία παρά την αδιαμφισβήτητη αξία της αντιπάλου. Με το κοινό του στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει όλα για να κάνει το 8-0 εντός έδρας και να υποχρεώσει στην 9η εκτός έδρας ήττα της την Μπάρτσα.

Διαιτητές της αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα ορίστηκαν οι Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μικέλε Ρόσι (Ιταλία).

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου

F1: Το Grand Prix στην Αυστραλία αποκλειστικά σε ANT1+ και ΑΝΤ1